Masterclass d’eccezione. Lezione con i big del jazz

Una lezione speciale al liceo musicale Cicognini-Rodari. L’istituto ha ospitato la masterclass "Suonare in jazz combo e big band" tenuta dal trombettista jazz di fama internazionale Fabrizio Bosso. Nell’auditorium della sede di via Galcianese 20, gli studenti hanno avuto l’opportunità unica di confrontarsi con un maestro del jazz contemporaneo, che ha suonato con l’ensemble di musica d’insieme jazz dell’istituto e duettato con i solisti, offrendo consigli preziosi su aspetti tecnici, interpretativi e improvvisativi. L’iniziativa rientra nel progetto "Jazz e nuovi linguaggi", finalizzato ad arricchire l’offerta formativa del liceo musicale con percorsi dedicati al jazz e ai linguaggi musicali contemporanei. Grazie a un finanziamento dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, il Cicognini-Rodari ha potuto organizzare nel corso dell’anno numerose attività di alto profilo: conferenze, seminari, corsi, laboratori e masterclass, ospitando docenti, musicologi e concertisti di grande rilievo come Stefano Zenni, Luca Bragalini, Francesco Martinelli, François Laurent e naturalmente Fabrizio Bosso. Il liceo musicale di Prato, attivo dal 2013 e diretto dal dirigente scolastico Mario Di Carlo, è l’unico indirizzo musicale presente nel territorio. La sua missione è offrire agli studenti un percorso di apprendimento tecnico-pratico della musica che comprenda lo studio approfondito dell’esecuzione e interpretazione strumentale e vocale, le tecnologie musicali, la teoria, l’analisi e la composizione, integrando allo stesso tempo le altre discipline previste dal piano di studi liceale.

L’incontro con Fabrizio Bosso non è stato solo un’occasione di crescita tecnica per gli allievi, ma anche un momento di ispirazione artistica e culturale.