Torna "Meravigliosamente donne in Ant", ecco le sei figure femminili premiate

Prato, 23 settembre 2024 - Giovedì 3 ottobre, alle 20, al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci torna “Meravigliosamente Donne in Ant”, serata promossa da Fondazione Ant per celebrare la femminilità e l’impegno sociale. L’evento, patrocinato dal Comune di Prato, sarà l’occasione per Fondazione Ant di premiare sei donne che si sono distinte nel loro lavoro (impresa, sport, comunicazione, sanità, sociale) e per l’impegno solidale nel sostenere le attività gratuite di assistenza domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione Ant. Durante la serata, alla presenza delle Istituzioni, Fondazione ANT consegnerà i riconoscimenti alle sei donne selezionate. Il premio della Sanità è riconosciuto all’infermiera del reparto di oncologia Lisa Golin; il premio per il Sociale va al presidente della Fondazione Opera Santa Rita Renza Sanesi; il premio all’Impresa a Francesca Mariotti presidente della sezione toscana di Andaf e amministratore delegato dell’azienda Nwg Italia; per lo Sport a Desirèe Cocchi, campionessa italiana nella categoria senior di Pattinaggio artistico e per la Comunicazione alla giornalista ed oggi portavoce della sindaca Eleonora Barbieri. Come gli anni passati torna anche il premio speciale “Amica di Ant “ per quelle donne che aiutano la Fondazione, ma che non rientrano nelle categorie sopra indicate. Quest’anno il premio andrà a Stefania Storai, sommelier, donna del vino e blogger.

“Ad Ant e a tutta la sua organizzazione, fatta di tanti validi professionisti, va il nostro ringraziamento per l’immenso lavoro che ogni giorno fanno sul territorio – ha affermato il presidente del consiglio comunale Lorenzo Tinagli - Momenti conviviali come questo fanno bene alla città, permettono di conoscere persone, donne come in questo caso, meritevoli di essere premiate e allo stesso tempo danno l’occasione di saperne di più della realtà di Ant e del suo prezioso supporto a chi si trova coinvolto, direttamente o indirettamente, in un momento di difficoltà”. La serata sarà accompagnata da musica dal vivo. Condurrà la serata Maria Michela Mattei.

Il menù della cena placeè sarà affidato alla maestria dello chef Angiolo Barni (ristorante Myo ) A chiusura, le meravigliose dolcezze di Marco Colzi vincitore di Cake Star a Prato. I vini, serviti dai sommelier di Fisar Prato, sono della Tenuta Ceri, premiata da Gambero Rosso come migliore cantina emergente d’Italia e dell’azienda agricola Ludus di Laura Carrera. Prima della cena sarà possibile visitare Eccentrica, la collezione del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci previa prenotazione. Tutti i fondi raccolti saranno destinati al servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai malati di tumore e ai progetti di prevenzione oncologica che Fondazione ANT porta avanti sul territorio di Pistoia e Prato.