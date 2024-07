Torna il Birra Festival a Maliseti. A luglio serate spumeggianti

Concerti, spettacoli, stand enogastronomici, mercatini dell’artigianato, birrifici e street food. Torna per la seconda edizione a Maliseti "Birra+ Festival", la rassegna a ingresso gratuito nello spazio verde a fianco al supermercato Conad, compreso fra via di Maliseti e via del Guado. Il festival inizia questa sera, con l’esibizione di Alessandro Paci, per finire il 21 luglio. Il programma è variegato: domani a Maliseti sarà la volta del ritorno a Prato del format party La Vita a 30 Anni. Sabato toccherà al concerto de La Combriccola del Blasco (foto dal sito della band) mentre in chiusura del primo weekend, suonerà, domenica, un tributo agli AC/DC, Brian Shake.

La seconda settimana di iniziative (tutte a ingresso gratuito) inizierà lunedì 8 all’insegna della competizione tra band emergenti con la "Battle of the Bands", e a seguire martedì 9 spazio alla danza, con lo spettacolo Baila che ti passa. Il festival prosegue con il concerto dei Banana Split mercoledì 10 e il concerto dei Negramaro Tribute Band giovedì 11.

Con l’avvicinarsi del weekend, torna la "Metempsicosi" venerdì 12 e di Gigi L’Altro (il sosia di Gigi D’Agostino) per sabato 13. Il giorno dopo sarà il turno dell’esibizione del comico livornese Paolo Migone, mito di Zelig e Colorado. Riparte la terza settimana con la Battle of the Bands, Planet Rebel, Mekkanix e Il tributo ai Pinguini tattici Nucleari: Giovani Wannabe. E veniamo al weekend finale: venerdì 19 scatta il festival Metal Summer Metal Festival, i Suzy Q. Infine, L’Aperitivo in Famiglia. "Dopo l’esperienza dello scorso anno – spiegano gli organizzatori del Birra + Festival –, riproponiamo iniziative gratuite a Maliseti, coinvolgendo una porzione molto popolosa della città di Prato. Da un lato avremo buona musica e spettacoli gratuiti, dall’altro la presenza di ristoranti, stand, mercatini. Insomma, un’offerta su misura per le famiglie, ma anche per chi vuole ascoltare buona musica".

Gli stand per la cena apriranno dalle 19, mentre i concerti cominceranno alle 21.30. Per aggiornamenti cercare sui social: @birra_piu_festival. Per informazioni sulle serate: 351/5917548.