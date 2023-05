Torna "Cantine Aperte" Weekend tutto da bere

Con "Cantine Aperte" domenica sarà una giornata alla scoperta del vino di Carmignano. Torna la manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino e varie aziende del distretto vinicolo aderiscono. Vino e non solo si potrà assaggiare alla tenuta di Artimino, alla fattoria di Bacchereto - Terre A Mano, a Castelvecchio, al Podere Il Sassolo e alla Tenuta Di Capezzana. Ogni azienda oltre a mostrare le cantine e proporre degustazioni, ha in programma iniziative di intrattenimento. La tenuta di Artimino aprirà la cantina di via della Nave 11 con la presenza di sommelier oltre a poter fare, dalle 10 alle 19, un tour del vigneto in jeep. Per tutta la giornata non mancherà ottimo cibo del territorio grazie alla collaborazione con i food truck "Fuori Posto" che proporrà hamburger, hot-dog, tigelle e altre delizie e "Gelateria Soffici" che realizzerà gelati di tutti i gusti e per l’occasione uno speciale al Vin Santo (consumazione non inclusa nell’ingresso). Per informazioni: [email protected] oppure 393.8588573. Il costo del jeep tour + Visita cantina e degustazione sarà per gli adulti 25 euro e per i bambini (817 anni) 5 euro, incluso il calice di Artimino con tracolla. Solo visita cantina e degustazione adulti 15 euro e bambini gratis. Sempre incluso il calice.

A Bacchereto la cantina di Rossella Bencini Tesi sarà aperta anche sabato e domenica dalle 15,30 visite guidate e degustazioni con possibilità di partecipare a "Terre a mano in Verticale" (il costo è 30 euro a persona). Informazioni su Whatsapp al 333.4173501. A Capezzana domenica tour delle cantine con degustazione di 3 vini (Vin Ruspo doc, Barco Reale doc e Villa di Capezzana docg) a 10 euro a persona con prenotazione gradita al 331.1757918), poi possibilità di pranzo con menu alla carta a La Vinsantaia (prenotazione obbligatoria a 334.9499402 e chiusi per la cena) e dalle 16 il ristorante sarà aperto per le merende con gustosi taglieri, schiacciate e un buon calice di vino. Prezzo medio per il pranzo: 3545 euro.

Il podere Il Sassolo aprirà le porte delle cantine domenica dalle 10 alle 19,30: i visitatori avranno l’opportunità di pranzare o fare merenda con taglieri, panini e vini di produzione. In cantina sarà allestita la mostra di pittura di Paolo Vannini, poi degustazione guidata dai sommelier e dalle 10,30 alle 12,30 visite guidate per scoprire come nasce il vino. Il costo delle degustazioni è da 5 a 15 euro a persona. Alle 15,30 "mini verticale" di Barco Reale e alle 17 quella del Carmignano. Infine, alla tenuta Castelvecchio in via delle Mannelle degustazioni e visita della cantina.