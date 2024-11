Tommaso Gei nel consiglio nazionale

Tommaso Gei è stato eletto all’interno del consiglio nazionale della Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi. Gei, già presidente di Fipe Pistoia e Prato, nonché vicepresidente di Confcommercio, entra così

a far parte dell’organo che traccia l’orientamento, il posizionamento e le strategie del settore nel paese.

"Questa nomina – commenta Gei - è prima di tutto un riconoscimento importante per il territorio. Significa che il lavoro che siamo riusciti a compiere in questi anni è stato particolarmente apprezzato: è frutto di una sinergia costante tra i titolari dei pubblici esercizi, la Confcommercio interprovinciale e quella toscana. Adesso – prosegue – continueremo a portare le istanze che provengono dalle attività dei nostri territori ai livelli più alti. La prima sfida è riuscire a valorizzarci ancora meglio: i pubblici esercizi necessitano di acquisire maggiore dignità. Il settore, del resto, contribuisce in modo decisivo a tutelare l’identità dei territori, i nostri stili di vit".