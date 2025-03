Toci, l’alfiere della serie D pratese. Settesoldi: "Può ancora migliorare"

E’ nella rosa della Zenith Prato uno dei due soli giocatori toscani convocati nella rappresentativa nazionale di serie D che sta partecipando al Torneo di Viareggio sotto la guida di Giuliano Giannichedda. Si tratta di Matteo Toci, trequartista classe 2007, che compirà 18 anni a maggio. Un giovane di belle prospettive, che si è già messo in luce con la formazione amaranto, collezionando fin qui 18 presenze in stagione nel girone D di serie D, e mettendo a referto un gol (contro lo United Riccione) e un assist fin qui in campionato.

Toci si è formato, calcisticamente parlando, nelle giovanili di Empoli e Pisa, prima di una breve parentesi all’Affrico, società con la quale ha vinto il titolo nazionale Allievi. Quest’anno la prima esperienza fra i ‘grandi’, appunto con la casacca del sodalizio di via del Purgatorio, dove il tecnico Simone Settesoldi fin dall’inizio della stagione ha creduto fortemente nelle sue qualità, finora dimostrate per la verità solo a tratti.

"Sono contento per Matteo. E’ un giocatore che ho fortemente voluto ad inizio stagione e che in parte ci ha ripagato della fiducia. In fondo anche questo è un piccolo successo e motivo di orgoglio all’interno delle varie cose che possono succedere durante una stagione – commenta proprio Simone Settesoldi -. Il ragazzo ha dimostrato di poter stare in questa categoria così difficile, anche se ovviamente ha ancora dei margini di miglioramento nell’interpretazione del ruolo. Si è sempre dimostrato disponibile ad imparare e a cercare di mettere in pratica quanto provato durante gli allenamenti. Come tutti i giovani, ha alternato momenti molto positivi ad alcune pause e flessioni, ma sta anche a noi valorizzarlo e saperlo utilizzare per il bene della squadra, mettendolo nelle migliori condizioni per rendere al meglio. Intanto è giusto che si goda questa convocazione".

La rappresentativa di serie D che partecipa alla Viareggio Cup per la 18esima volta, è stata inserita nel girone 6 assieme alla Ternana, agli statunitensi Uyss di New York e ai senegalesi dell’Olympique Thiessois; esordirà oggi alle 15 sul campo "Berni" alle Badesse contro la Ternana.