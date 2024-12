Tobbiana, prova di forza: la vetta nelle sue mani. Las Vegas: pareggio ma fiducia per le ambizioni

L’ultima giornata del 2024 si concluderà in via definitiva stasera, considerando che alle 21 a Calenzano inizierà l’ormai tradizionale posticipo del lunedì sera che vedrà sfidarsi Firenze Nord e La Briglia. Il grosso del dodicesimo turno del campionato di Terza Categoria è andato tuttavia già andato in archivio ed è comunque già possibile tirare le somme. E a far festa è indubbiamente il Tobbiana, che si è ripreso la vetta dopo il 3-2 interno rifilato al San Lorenzo Campi Giovani scandito da una tripletta di Rinaldi. Gli uomini di mister Santini hanno quindi messo la freccia andando a +1 sul Carraia, considerando che l’ormai ex-prima della classe non è riuscita ad andare oltre un pareggio a reti bianche contro La Libertà Viaccia (che deve ancora recuperare una gara e che potrebbe quindi avvicinarsi ulteriormente alle posizioni che contano davvero). Bicchiere mezzo pieno per La Vegas: i vaianesi non sono riusciti a passare sul campo del Carmignano alla luce del 2-2 finale, ma il punto conquistato consente lo stesso agli uomini di mister Shehaj di guardare al futuro con fiducia. L’Eureka sta confermandosi tra le sorprese più interessanti di questo primo scorcio stagionale: di Cortini la rete dell’1-0 che ha mandato al tappeto il Paperino San Giorgio e promosso la squadra di Ottati. Che di questo passo può ambire ai playoff al pari del Bacchereto, che dopo lo stop della scorsa settimana si è rimesso in careggiata andando a vincere a Vaiano sul difficile campo della CDP Vaianese: Fabozzi e Ferraro hanno messo la firma sotto il 2-1 finale (con gol della bandiera di Mari). E a completare il trittico c’è l’Atletico Esperia, capace di espugnare il campo del Prato Sport e di imporsi per 4-2. Concludono l’anno in bellezza anche i poggesi del BGV Soccer, considerando il 3-1 casalingo su un Colonnata ormai sempre più in crisi di risultati. Nel girone di Pistoia, rialza infine la testa il Prato Nord U21: il 2-0 fatto registrare dai giovani di coach Rauseo sul terreno di gioco della Ligacutiglianese, a Cutigliano, può e deve essere un trampolino di (ri)lancio. Adesso, ad ogni modo è tempo di riposare, per farsi trovare pronti alla ripartenza del 4 gennaio prossimo ed entrare così nella fase culminante della stagione.

G.F.