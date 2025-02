Tobbiana, paese unito. Circolo e parrocchia curano servizi e ascolto: "Ma togliete lo spaccio"

Tobbiana 4000 abitanti, stretti tra Vergaio, Casale e la tangenziale. Un paese dove tutto sommato si vive bene anche se non mancano problemi di spaccio e microcriminalità. Punti di riferimento della frazione sono il circolo Arci Fiorello Bini e la parrocchia di San Silvestro posti uno di fronte all’altro. Dal 1970, il circolo ubicato all’interno di una vecchia fattoria, conta oggi 250 soci. "Nei locali del circolo – spiega la presidente Gabriella Bartolini – ospitiamo corsi di ginnastica dolce e posturale per gli anziani, una scuola di danza e abbiamo dato in uso una stanza per le prove all’associazione "Vippo", "Viviamo in positivo" che dal 2011 porta la clownterapia in ospedale, Rsa, scuole e piazze del territorio pratese. Facciamo un evento per la Festa della Donna, il carnevale e tanto altro".

Cosa abbastanza inusuale è che i locali del circolo ospitano anche un asilo nido. "Adiacente al circolo, sempre di nostra proprietà, ci sono gli spazi che ospitano l’asilo nido "Il Tamburino Magico". Proprio per sottolineare la stretta collaborazione fra circolo e parrocchia una volta l’anno , nel mese di luglio, all’interno del circolo viene svolta la messa per i malati.

"L’anno scorso a luglio – continua Bartolini – sette parroci hanno celebrato la messa all’interno del circolo. E’ un circolo vivo – continua Bartolini – che fa tante attività, abbiamo anche portato due bus di anziani al Metastasio". Poi la parrocchia con don Valter Astogomez da quattro anni alla guida della comunità religiosa. Presenti due chiese una del 1300, più antica, dove dal lunedì al venerdì si tiene la messa e la chiesa nuova di cemento, in una architettura più moderna, del 1974. "La frazione di Tobbiana è bella – spiega – una comunità attiva e viva dove tutti collaboriamo insieme per unire i paese. Abbiamo la Caritas tutto l’anno il mercoledì e cerchiamo di aiutare con le spese i più bisognosi. Ovunque vada trovo sempre le porte aperte. Abbiamo circa 240 bambini al catechismo con un bel gruppo di educatori. Un gruppo giovani dal 14 ai 20 anni che porta avanti l’oratorio ogni anno per 6 settimane.

La domenica ci sono circa un centinaio di bambini alla messa, nonostante le altre attività che svolgono tutti i giorni, i genitori ci tengono alla catechesi. Purtroppo – ci tiene a sottolineare ancora don Valter- a Tobbiana abbiamo il problema dello spaccio. Vedi le persone che si fermano per la strada e trovano lo spacciatore di turno per comprare. C’è qualcuno che addirittura si è avvicinato per brontolarli ma è stato minacciato.

Occorrerebbe un passaggio maggiore delle forze dell’ordine per far sentire che le autorità ci sono".

Tante le attività presenti in paese dove troviamo due farmacie, un piccolo supermercato, la Bottega di Lorenzo un alimentari storico, due bar, il circolo, un veterinario. Buoni i collegamenti con il centro, sia in bus, ma anche in bici o a piedi grazie anche all’apertura di via dell’Orsa Minore che collega la frazione direttamente alla tangenziale e dell’annessa passerella ciclo pedonale in legno che permette alle persone di raggiungere in sicurezza il centro commerciale Parco Prato e poi il centro storico. Ancora invece inattivi gli ascensori dell’altra passerella di ferro che collega Tobbiana a San Giusto di fatto inagibile a persone disabili o in carrozzina. "Abbiamo fatto un sopralluogo insieme alla Motorizzazione Civile - spiega l’assessore alla mobilità Cristina Sanzò per capire il da farsi, come poter far ripartire questi ascensori ma i tempi non sono certi".

"I cittadini inoltre – spiega Dania Melani della neonata Associazione Cittadini Vergaio e Tobbiana Prato Ovest - lamentano un eccessiva velocità delle auto in via Traversa Pistoiese soprattutto in prossimità della farmacia, mancano segnalatori o cunette inoltre, sempre in via traversa Pistoiese, in prossimità di via del Pratellone, su via di Iolo, la strada è stretta e l’autobus si scambia male con le auto che spesso vengono trovate con specchietti rotti.

Al di là di questo si sono raccolte molte lamentele per quanto riguarda la scarsa per non dire totale assenza di carabinieri e polizia municipale, per una maggiore sicurezza e controllo del territorio".

Monica Bianconi