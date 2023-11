Tifare per Prato. La solidarietà che unisce

Il tifo, questa volta, si fa tutti per la stessa "squadra": Prato che si trova a fare i conti con il disastro dell’alluvione. Perché domani dalle 9 alle 13 il circolo I Ciliani (via Ofanto 7) e la parrocchia del Sacro Cuore invitano tutti a una raccolta alimentare e di vestiario in favore delle famiglie alluvionate. Il tifo, dicevamo. Sì perché questa bella iniziativa di solidarietà ha messo nella stessa ‘squadra’ Interclub Pratonerazzurra, Napoli club, Milan club, Viola club K K, Circolo Pratese degli scacchi, Azzurra Nuoto e la Croce d’oro di Prato e Montemurlo. Tutte unite per tendere una mano agli alluvionati. Per informazioni contattare il numero di telefono: 3387013295 (Alessandro)