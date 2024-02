Ticciati e la Camerata. Per Brahms

Da ricordare domani sera al Politeama il concerto della Camerata con Hugo Ticciati (foto) violino solista e direttore d’orchestra di grande talento che ha già entusiasmato il pubblico pratese sul palco del Politeama. In programma la straordinaria Quarta Sinfonia di Brahms, in dialogo con la musica del nostro tempo con l’esecuzione de "La pazienza degli alberi", un atto d’amore verso la natura ritratta nei suoi quattro elementi, terra, acqua, fuoco, aria. Composta su commissione di Hugo Ticciati da Dobrinka Tabakova, la partitura esalta le qualità espressive e tecniche del geniale violinista. Per aprire il concerto, sarà proposta la Ciaccona che chiude la prima cantata composta da Bach nel 1706, "Nach dir, Herr, verlanget mich" BWV 150. Proprio da questo lavoro con cui Bach fece il suo esordio nella musica da chiesa, Brahms trasse il basso che fa da fondamento all’ultimo tempo della Quarta Sinfonia come mirabile omaggio al Padre fondatore della civiltà musicale tedesca ed europea. Un concerto da non perdere. Da ricordare come sempre l’appuntamento con il Club delle 18.45, la guida all’ascolto tenuta dal direttore artistico Alberto Batisti sul programma della serata. E’ inoltre disponibile sulle piattaforme Spreaker e Spotify il podcast a cura dello stesso Batisti con un focus sulla Quarta Sinfonia realizzato in collaborazione con Rtc.