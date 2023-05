The Song of the Ladder Le prove per il pubblico

La stagione del venticinquesimo anniversario della Camerata strumentale culmina con la produzione di The Song of the Ladder, la nuova opera da chiesa commissionata dall’orchestra che andrà in scena nella Chiesa di San Domenico sabato 27 e domenica 28 maggio. Il compositore britannico John Barber e la drammaturga Hazel Gould hanno creato una partitura intorno alla storia del dono della musica da parte degli angeli a Giacobbe, ispirandosi all’episodio biblico del sogno e della scala e a un’interpretazione favolistica di questo racconto consegnataci dalla tradizione ebraica e riportata dal Premio Nobel per la Pace Elie Wiesel. Il lavoro è un’opera partecipativa ispirata al modello di Noye’s Fludde di Benjamin Britten e chiama in causa esecutori professionisti e amatoriali, adulti, ragazzi e bambini, per un totale di circa duecentosettanta persone coinvolte. Come già avvenne nel 2016 per L’Arca di Noè, la Camerata e il Teatro Metastasio uniscono le loro energie artistiche. Un popolo così numeroso di musicisti e cantori ci guiderà su un percorso di redenzione con l’incanto del teatro musicale. Sabato alle 18.45 alla Scuola di musica Verdi nella sala delle colonne si terrà l’incontro di presentazione al pubblico di The Song of the Ladder con il direttore artistico Alberto Batisti e il direttore musicale Jonathan Webb.

Sarà l’occasione per conoscere qualcosa di più di questa prima esecuzione assoluta e poterne avere una piccola anteprima; durante l’incontro infatti il maestro Webb farà una prova insegnando e dirigendo l’inno finale dell’opera in cui tutto il pubblico sarà chiamato a cantare insieme all’orchestra, ai cori e ai solisti, come fu per L’Arca di Noè sette anni fa. Gli spettatori che sono i possesso del biglietto per una delle recite potranno accedere gratuitamente alla presentazione fino a esaurimento posti. Sul sito www.cameratastrumentale.org si può trovare il video dell’inno da cantare oltre a tutte le informazioni sul progetto. Ricordiamo che i biglietti per le quattro repliche di The Song of the Ladder – sabato 27 alle 18 e alle 21, domenica 28 con gli stessi orari –, sono in vendita al botteghino del Metastasio, aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18. Il costo è 15 euro.