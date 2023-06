The Quartemaster, Cruciani ospite

Apertura di Pitti uomo 104 con una guest star allo stand di The Quartermaster di Jonathan Targetti nella sala delle Nazioni, alla Fortezza da Basso, a Firenze. Non si tratta di un ospite speciale legato al mondo del tessile, semmai dell’informazione come Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, programma cult

su Radio 24, che presenterà il suo nuovo libro "Coppie" (La nave di Teseo) con la prefazione di Pupo. Il fashion genderless, unisex per uomini e per donne, che si intreccia, quindi, con le storie di desiderio e trasgressione narrate nel libro di Cruciani. "Lasciate ormai alle spalle le difficoltà legate al post covid, ci aspettiamo un grande ritorno dei buyers internazionali anche se ormai tutta l’Asia si sta concentrando solo sulle fiere di Parigi - commenta Targetti alla vigilia del salone fiorentino -. La novità più grande di questa stagione è una collezione completamente genderless, ampliata con molti accessori. Siamo poi molto orgogliosi della collaborazione con Buttero, con i quali abbiamo realizzato una versione speciale delle sneakers ’Tanino’, un loro best seller, utilizzando i nostri tessuti". Il tempo delle fiere per The Quartermaster continua in estate a Parigi, New York, Berlino e Zurigo.

Sa.Be.