Terza edizione. Clickiamo Prato. Il lavoro e la città

E’ il lavoro, come principale carattere identitario della città, il tema della terza edizione di ClickiAmo Prato. "Antichi e nuovi mestieri" è il tema da fotografare per partecipare al contest, il cui ricavato andrà a sostegno delle iniziative dell’associazione Pamat per i minori. Ad illustrare l’evento sono l’assessore all’Urbanistica e Ambiente Valerio Barberis, la presidente di Pamat Monica Pratesi, le consigliere dell’associazione Rosita Galanti e Serena Meoni, il fotografo Francesco Bolognini, ideatore del contest, e Mauro Casi e Marcello Massai in rappresentanza dei club fotografici che promuovono l’iniziativa, ovvero il Centro Sperimentale di Fotografia, Il Bacchino, Imago Club e Fotoclub Zoom Zoom. Il progetto ha il patrocinio del Comune e della Provincia di Prato, in collaborazione con il Pin, Monash University, New Heaven University, White Radio, PhotoSì e Libera Università di promozione culturale. L’obiettivo è promuovere la città attraverso gli occhi di coloro che la vivono e ne apprezzano gli scorci più belli. Gli scatti saranno poi esposti in una mostra ospitata alla Biblioteca Lazzerini dal 10 febbraio al 2 marzo: durante l’esposizione sarà possibile votare le immagini con schede apposite. La premiazione avverrà il 2 marzo alle 17 alla Lazzerini e poi le foto partecipanti saranno raccolte in una pubblicazione. Come già detto i proventi saranno devoluti ai progetti dell’associazione Pamat Onlus, che attualmente sostiene una trentina di ragazzi di diverse età sia nel percorso scolastico che in quello professionale.

C’è tempo fino al 3 febbraio per consegnare i file fotografici ad uno dei recapiti indicati: Bolognini Fotografo,dal martedì al sabato 9/13 e 15.30/19.30 in piazza Ciardi 30; Fotoclub Centro sperimentale di Fotografia venerdi dalle 21.30 alle 23.30 in via 7 Marzo, 15; Fotoclub II Bacchino, giovedi dalle 21.15 alle 23.30 in via Genova 17/5; Gruppo fotografico Imago club lunedi dalle 21.15 alle 23.30 in via Maiani 5. La partecipazione ha un costo di 15 euro a immagine e comprende iscrizione, stampa 20x30 dell’immagine, pubblicazione sulle pagine social di Pamat (Fb, Instagram), mostra e supporto per il montaggio e pubblicazione sul terzo volume Clickiamo Prato. Le stampe verranno restituite all’autore. Per info: www.pamat.it.