Terza, è campionato. Con aria di derby

Lo scorso fine settimana è stata la Coppa Faggi a prendersi la scena. Ma adesso, l’attesa è finita e tocca al campionato: da oggi e fino a dopodomani, sarà ad ogni modo la Terza Categoria ad impegnare le formazioni di Prato e provincia. Perché se è vero che il Prato Nord U21, inserito nel girone di Pistoia, si appresta a disputare il terzo turno del torneo (attendendo la visita del Montale Pol.90 Antares, alle 15 allo Scirea) la giornata odierna rappresenterà l’inizio del campionato del "girone pratese". E il programma del sabato, numeri alla mano, è il più ricco: si parte con l’anticipo delle 14:30 al Canovai di Vaiano, che vedrà sfidarsi la CDP Vaianese e i poggesi del BGV Soccer. Quattro le gare con fischio d’inizio programmato per le 15: a Seano, il Carmignano riceverà il Prato Sport di Parlavecchio e compagni, che sogna l’immediato ritorno in Seconda Categoria. All’Achilli di Tavola, l’Eureka di coach Ottati, dopo aver ben figurato in coppa lo scorso sabato, mira ad iniziare con il piede giusto anche in campionato facendo risultato pieno contro il Colonnata. A Castelnuovo, il Paperino San Giorgio attende la Polisportiva Bacchereto, mentre a Calenzano si terrà il confronto fra Polisportiva Carraia e San Lorenzo Giovani. Poi però l’attenzione tornerà a Vaiano, con il Canovai che alle 17:30 ospiterà una sfida particolarmente interessante: La Briglia giunta ad un passo dalla promozione nelle scorsa stagione se la vedrà con un rinnovato Las Vegas affidato al confermatissimo tecnico Albert Shehaj, per un derby che si preannuncia combattuto e sentito. L’incontro di cartello di domani sarà senza dubbio La Libertà Viaccia – Atletico Esperia, che avrà luogo al Chiavacci alle 15: la squadra di mister Sensi, dopo i playoff della scorsa annata, punta ad un torneo di vertice ed avendo mantenuto sostanzialmente inalterata la rosa ci sono sulla carta i presupposti per (ri)provarci. E a chiudere la prima giornata di Terza, sarà il posticipo serale del lunedì: alle 20:30 il Tobbiana sarà impegnato a Calenzano, per misurarsi con il Firenze Nord.