Terza categoria, ci siamo. C’è subito il derbissimo

Trenta giornate, con inizio il 5 ottobre prossimo e chiusura della "regular season" fissata per il 10 maggio 2025. Anche la Terza Categoria è finalmente pronta a partire, adesso che il comitato regionale ha ufficializzato il calendario del campionato. Partendo dal "girone pratese", quello che raggruppa la quasi totalità delle squadre della provincia. E il programma della prima giornata offre già uno dei derby di Vaiano: La Briglia reduce da una stagione nella quale è mancato solo il salto di categoria affronterà i "cugini" de Las Vegas guidati dal confermatissimo coach Shehaj. Occhio anche a La Libertà Viaccia, che si candida ad un posto per la lotta di vertice dopo i playoff raggiunti nella scorsa stagione: il cammino degli uomini di mister Sensi inizierà contro l’Esperia. Da seguire con curiosità il percorso della CDP Vaianese, nata da una "costola" de La Briglia Vaiano nel solco della "vecchia" CDP Vaiano: i vaianesi esordiranno in casa contro il BGV Soccer. A completare il quadro del debutto, ecco quindi Carmignano - Prato Sport, Eureka - Colonnata, Paperino San Giorgio - Polisportiva Bacchereto, Polisportiva Carraia - San Lorenzo Campi e Firenze Nord - Tobbiana. C’è anche il Prato Nord U21, che è stato tuttavia inserito nel girone di Pistoia. E saranno peraltro proprio gli uomini di Rauseo i primi ad esordire, visto che il torneo pistoiese inizierà il 21 settembre prossimo e riceveranno l’Hitachi Pistoia, per poi prepararsi alla Coppa Faggi il cui primo turno è stato posticipato al 28 settembre. È c’è infine l’omaggio a Rodolfo Becheri, presentato un paio di giorni fa nel corso dell’ultima riunione: il Coni, con la collaborazione della LND, ricorderà lo "storico" dirigente del calcio pratese intitolandogli un trofeo che andrà alla squadra che avrà mostrato il maggior "fair play" nel corso della stagione. Un altro tributo a Becheri, scomparso nel 2019, dovrebbe arrivare infine dal CSL Prato Social Club. "Rodolfo è stato uno dei simboli del movimento sportivo cittadino, nonché della nostra società – ha commentato il presidente Roberto Macrì – e saremmo felici di potergli intitolare uno dei campi di gioco dell’impianto sportivo".