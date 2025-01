Terra Santa: arte, basta guerra Piacenti ospite al circolo Becagli

Una serata per parlare di pace, di arte, di comunità. L’appuntamento è domani sera al circolo Arci Luigi Becagli di via Soffici a Poggio a Caiano, organizzato da Poggio Insieme, il gruppo consiliare di minoranza nel Comune: "Una serata che unisce la forza degli auguri con l’obbligo di un impegno per la pace derivante dalle tragedie in corso nelle terre del Vicino Oriente", spiega l’ex sindaco Francesco Puggelli. I volontari del circolo prepareranno primi piatti, pizza e dolci: il ricavato, tolte le spese, sarà devoluto in solidarietà per le comunità colpite dalla guerra in Terra Santa. Seguirà, con inizio attorno alle 21, un incontro con Giammarco Piacenti, il restauratore pratese titolare dell’azienda che negli anni scorsi ha restaurato la Basilica della Natività a Betlemme. La prenotazione, visti i posti limitati, è obbligatoria e si può effettuare in due modi: o telefonando allo 055 877202 o inviando un messaggio whatsapp al 331 3131 359 entro le 12 di oggi. La cifra richiesta è di 18 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini.

"Ci è sembrato un modo giusto per iniziare il nuovo anno avendo bene impressi negli occhi e nel cuore le sconvolgenti immagini di sofferenza e morte che, anche dalla Palestina, entrano nelle nostre case – aggiunge Puggelli –. Non dimentichiamo che la comunità poggese ha un particolare legame con quelle terre grazie alla presenza delle suore Minime del Sacro Cuore che operano anche a Betlemme. Piacenti parlerà di ciò che la sua azienda ha realizzato in uno fra gli edifici più visitati al mondo e delle difficoltà che gli abitanti di Betlemme, compresi i cristiani, stanno vivendo in seguito alle situazioni di ingiustizia, violenza e guerra lì presenti da molti anni".