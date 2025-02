"Tenenza carabinieri per i Comuni medicei"

Impegnarsi per avere sul territorio una nuova tenenza dei Carabinieri. Il nuovo coordinamento di Fratelli d’Italia dei Comuni Medicei ha presentato una mozione che chiede ai Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano di unire le forze per realizzare un progetto strategico: individuare una sede adeguata a una nuova Tenenza dei Carabinieri, valutando sia l’utilizzo di immobili esistenti sia la costruzione di una struttura moderna e funzionale. La mozione chiede alle istituzioni una stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri per definire le specifiche operative e l’impegno a reperire fondi attraverso bandi regionali, nazionali ed europei, garantendo così un investimento concreto nella sicurezza e nella qualità della vita dei cittadini.

"L’obiettivo - spiega la nota di Fratelli d’Italia - è chiaro: garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, migliorare la qualità della vita e offrire un presidio efficace per prevenire e contrastare i rischi legati alla sicurezza. Questo intervento rappresenta un passo concreto verso una comunità più sicura, forte e unita. Invitiamo le amministrazioni comunali a collaborare attivamente per trasformare questa proposta in realtà e offrire ai nostri territori una protezione all’altezza delle loro esigenze".

FdI risponde alle critiche rivolte al sindaco Palandri in merito alla sua partecipazione al congresso comunale del partito: "Ha partecipato, in modo del tutto legittimo, al congresso comunale di Fratelli d’Italia, partito che fa parte della coalizione che lo sostiene. È importante ricordare che il Sindaco si è presentato alle elezioni come figura civica, senza tessere di partito, ma con il pieno e trasparente sostegno della coalizione di centrodestra, un fatto dichiarato sin dall’inizio e coerente con il mandato ricevuto dai cittadini".