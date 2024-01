"Telecamere subito in via Marconi". Raccolta di firme per la sicurezza. L’angoscia dei residenti a Seano

"Quando ho visto un anziano piangere perché dopo aver speso per riparare l’automobile alluvionata, si è trovato i vetri spaccati, ho deciso che bisognava muoversi": Francesca Costabile è una giovane residente in via Marconi a Seano, zona che da diversi mesi è sotto scacco di ladri e vandali. Francesca insieme ad altri ragazzi sta raccogliendo firme per chiedere una telecamera in via Marconi e via Meucci. "La mia è una iniziativa – prosegue – priva di polemica perché i ladri e i vandali sono in tutta Carmignano, ma dobbiamo reagire. Stanno firmando la petizione anche i cittadini cinesi perché pure loro sono esasperati".

Giovedì notte l’ultimo raid dei vandali in via Meucci che hanno rotto con i sassi i finestrini e rigato due automobili. Si tratterebbe di ragazzi, forse minorenni, in un caso ripresi dalle telecamere di una azienda cinese, che di notte si aggirano per Seano e conosciuti come residenti in zona. Qualche settimana fa erano state prese di mira le auto parcheggiate in via Levi.

L’altra questione riguarda i ladri: "I furti nelle case – dice Francesca – interessano soprattutto le abitazioni poste ai primi piani dei palazzi perché i ladri riescono ad arrampicarsi ed entrano dalle finestre dei bagni. Sono state aperte persino porte blindate dotate di serratura europea e in un caso la famiglia era in ferie quindi significa che vengono fatti sopralluoghi. Diverse le spaccate al bar dei cinesi e hanno tentato anche nelle scorse notti di sfondare la vetrina ma il titolare ha messo i vetri antisfondamento". I residenti in zona "Ficarello" chiedono le telecamere. Il sindaco Edoardo Prestanti venerdì ha partecipato all’incontro in Prefettura: "Carabinieri e polizia – dice il sindaco - hanno garantito una maggiore supporto e controllo del territorio, con ulteriori rinforzi, in supporto ai reparti già presenti. Le autorità hanno ricordato che nello specifico di Santo Cristina non vi è nessun fenomeno ascrivibile al concetto di criminalità, ma si tratta di reati predatori come furti in abitazioni a carattere episodico e similari a quelli verificatesi in passato, solo concentrati sulla frazione". L’ampliamento della videosorveglianza in corso riguarda il giardino di via Redi, parcheggio area sgambatura a Comeana, giardino Palloni a Seano, Bacchereto zona via il Pino/Fontemorana.

M. Serena Quercioli