Tecnico audioprotesista con contratto temp pieno

1 TECNICO AUDIOPROTESISTA

Una ditta di Prato sta ancora cercando un tecnico audioprotesista con esperienza già maturata nella mansione. La risorsa si occuperà nel dettaglio di effettuare visite audiometriche, applicazione protesi acustiche e assistenza post-applicazione ai pazienti (con possibilità di visite domiciliari sul territorio provinciale). Necessario titolo di studio attinente. Orario lavorativo full time, la proposta prevede un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.:PO-240005)