A teatro per finanziare le attività dedicate agli studenti con dsa

Prato, 19 febbraio 2025 - Sarà ancora la compagnia degli Aristomanfani la testimonial della sezione pratese dell’AID (Associazione Italiana Dislessia) con uno spettacolo che vuole essere la rampa di lancio all’avvio della raccolta fondi per la realizzazione di importanti progetti gratuiti in favore di studenti DSA: laboratori e corsi anche per imparare meglio la lingua inglese. Sabato 22 alle 21 e domenica 23 febbraio alle 16.15 al Teatro Politeama va in scena, infatti, la commedia brillante “I pifferi di montagna”, scritta e diretta da Aldo Toccafondi, uno spettacolo che, come sempre, coinvolge il pubblico con allegria e leggerezza, ma per una causa importante. Sono ormai alcuni anni, infatti, che la compagnia realizza rappresentazioni in favore della sezione pratese di AID per finanziare attività di valore che aiutano studenti e famiglie del territorio. L'appuntamento è stato presentato in Palazzo comunale dalla sindaca Ilaria Bugetti, dalla coordinatrice di AID Toscana, Manuela Zacchini, da Sergio Paolini e Aldo Toccafoni degli Aristomanfani e da altri membri della Compagnia teatrale.

"Questa iniziativa rappresenta l’anima bella di Prato, quella che che mette insieme le persone, la loro passione e il loro tempo per fare qualcosa di bello per se stessi e per gli altri - afferma la sindaca Bugetti - E' infatti un’occasione per ritrovarsi e per divertirsi insieme, ma anche un'occasione di crescita e di coinvolgimento a cui si aggiunge l'obiettivo di aiutare l'Associazione Italiana Dislessia, che da anni a Prato è impegnata con tante iniziative per i ragazzi con disturbi dell'apprendimento, poco conosciuti fino a non molto tempo fa. L'Aid ha saputo partire dal problema e trasformarlo in risorsa grazie a diversi eventi organizzati insieme al Comune e all'Ufficio scolastico provinciale". “Laboratori, campus e incontri formativi, ogni anno il ricavato dell’iniziativa fa la differenza per le nostre attività – spiega la coordinatrice toscana di AID, Manuela Zacchini – Partecipare a questi eventi significa offrire un’opportunità in più, dar vita a risorse, confronti e supporto per gli alunni con diagnosi DSA. Invito quindi anche le famiglie e le classi che vogliono partecipare e in prospettiva potremmo lavorare insieme alla realizzazione di laboratori gratuiti in collaborazione con gli insegnanti e le scuole sui metodi di apprendimento per le diverse materie". La diagnosi DSA (L.170/10) si riferisce a un Disturbo Specifico dell’Apprendimento come dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia. AID Prato da anni è impegnata nelle scuole di tutto il territorio provinciale con innumerevoli progetti, come ad esempio la Giornata Apprendimento Digitale, che ogni anno coinvolge migliaia di persone fra studenti, insegnanti e famiglie. “I pifferi di montagna” è una commedia brillante con tratti di comicità. La storia è semplice: una famiglia con gravi problemi economici intenta una truffa ai danni dello stato, sfruttando l’anziano di casa. In pratica cerca di fargli avere l'accompagnamento e la pensione d'invalido civile. Dopo vari colpi di scena il responsabile della commissione medica scopre la truffa e fa arrestare gli autori della truffa insieme ai medici compiacenti. Sul palcoscenico Aldo Toccafondi, Maurizio Rigotti, Silvia De Marni, Antonella Vignali, Stefano Lazazzara, Anna Maria Meola, Sergio Paolini, Marco Toccafondi e Renata Mazzoni. Supporto tecnico Edoardo Rigotti, scenografie Sergio Paolini, costumi Carla Calignano, parrucco New Line, Fotografia Studio Bolognini. Molti gli sponsor che danno un importante contributo allo spettacolo, che ha il patrocinio del Comune e della Provincia di Prato. Per i biglietti ci si può rivolgere al Teatro Politeama o acquistarli su Ticketone con la possibilità di effettuare la scelta e pagare con la carta docente per gli insegnati. Per informazioni: Teatro Politeama, tel. 0574 603758 oppure AID PRATO, tel. 392 4356353.