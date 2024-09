Teatro Politeama. E’ musical mania. I corsi per tutti

Un po’ di atmosfere alla “Saranno Famosi”, la storica serie tv tra gli anni Ottanta e Novanta, nei grandi spazi di cui dispone il Politeama Pratese. Aperte le iscrizioni ai corsi di musical organizzati in collaborazione con la Bernstein School of Musical Theater di Bologna, la prestigiosa scuola di musical diretta dalla canadese Shawna Farrell (ex insegnante di Arteinscena), dove si sono formati fra l’altro artisti di successo come gli Oblivion (sul palco del Politeama con Tuttorial, il 16 e 17 novembre). Tante le richieste arrivate per iscriversi ai corsi, ai nastri di partenza per il 15 ottobre. Chi vuole mettersi in gioco e testare le sue abilità in canto, recitazione, movimento coreografico (non occorre avere esperienza) può prendere parte alle prove gratuite previste a partire da martedì 1 ottobre, fino a un massimo di quattro lezioni. Il ventaglio di proposte formative è suddiviso in base all’età: junior (6-10 anni), teen (11-13 anni), ragazzi (14-17 anni) e adulti (dai 18 anni).

Le aspiranti promesse del musical saranno guidate da docenti esperti, alcuni dei quali legati al territorio, selezionati dalla Bernstein con il coordinamento di Edoardo Scalzini. Gli appuntamenti saranno il martedì e il giovedì: il corso junior avrà una frequenza settimanale (ogni martedì dalle 17 alle 20), i corsi teen e ragazzi avranno frequenza settimanale pomeridiana (i teen dalle 16.30 alle 19; ragazzi dalle 17.30 alle 20 il martedì e dalle 17.15 alle 20 il giovedì), i corsi per gli adulti dalle 20.30 alle 23. Tranne che per gli aspiranti allievi junior che potranno provare martedì 1 e 8 ottobre, per gli altri le lezioni di prova gratuite saranno quattro: martedì 1, giovedì 3, martedì 8 e giovedì 10 ottobre, sempre in orario di corso. L’attivazione dei corsi dipenderà dal raggiungimento minimo di iscritti: informazioni a [email protected].

I partecipanti avranno la possibilità di partecipare durante l’anno agli incontri organizzati dal teatro con i più grandi nomi della scena che fanno parte della stagione 2024/2025, con tre titoli di musical. Il Bsmt Center for the Performing Arts è una delle migliori strutture di formazione del settore in Italia che permette di affrontare un percorso accademico nel mondo del musical nella sede di Bologna.