Teatro Magnolfi. Grandi numeri con Maragoni

Da questa sera a domenica al Teatro Magnolfi arriva Grandi numeri. Uno spettacolo di slam poetry, stand-up comedy e analisi dei dati personali di e con Lorenzo Maragoni prodotto da Teatro Metastasio (spettacoli 20.45 nei feriali, 19.30 il sabato e 16.30 la domenica). Sul palco il giovane autore, performer e campione del mondo di poetry slam, racconta in modo intelligente e divertente come la nostra vita sia quotidianamente immersa nel flusso di big data. Il suo racconto prende le mosse dalla constatazione che oggi la comprensione dei nostri comportamenti, delle nostre scelte e dei nostri gusti è affidata agli algoritmi e i big data e, nell’epoca in cui tutta la nostra attenzione passa dagli schermi, tutta la conoscenza è diventata questione di avere abbastanza dati. Di questi tempi ritrovarsi a teatro diventa quasi un fatto straordinario, con una micro-comunità, chiamata pubblico, fatta di piccoli numeri, che si ritrova di fronte a un evento dal vivo: Grandi numeri diventa così un esperimento che mette insieme tramite sondaggi la stand-up comedy, la slam poetry e il rapporto col pubblico per riscoprire al di fuori del flusso di dati e di algoritmi cosa vuol dire incontrarsi dal vivo tra sconosciuti, fare un’esperienza collettiva, anche rispondendo a qualche domanda.

Come ci chiamiamo, da dove veniamo, quanti anni abbiamo? E ancora: quali canzoni ci piacciono, di che generazione sentiamo di fare parte? Facciamo parte di maggioranze o di minoranze? Ci piace o ci infastidisce sentirci simili agli altri? E poi, quando ci saremo conosciuti del tutto, quando saremo diventati dati, che cosa rimarrà di imprevedibile, di inclassificabile? Avrà a che vedere con l’amore? Avrà a che vedere con la poesia? Sul palco Maragoni gestisce il tempo e lo spazio scenico con intelligente sapienza, parla con precisa intenzione, in equilibrio tra spiegazione, racconto e monologo, serietà e ironia. I numeri sono protagonisti, ma poi arriva la poesia. Biglietto posto unico numerato 15 euro.