Teatro la Baracca. Ecco il cartellone fino ad aprile

Ecco il programma dei prossimi spettacoli alla Baracca, da gennaio ad aprile. E’ la seconda parte della stagione (dedicata in particolare ai venti anni dello spettacolo L’infanzia negata dei celestini). "Speriamo di organizzare anche una terza parte, magari con qualche replica di spettacoli del nostro repertorio. Noi navighiamo a vista, come sapete, con la nostra piccola noce nell’oceano periglioso", dice Maila Ermini.

Si parte questa domenica alle 17 con lo spettacolo La Polda, di e con Maila Ermini: racconti di fiabe e storie toscane, che ha debuttato con successo nel periodo natalizio è quindi sarà replicato. Venerdì 26 e sabato 27 gennaio alle 21.15 andrà in scena L’Anarchico gentile, dalla novella di Heinrich Böll Cortesia quando è inevitabile violare la legge, di e con Gianfelice D’Accolti. Sabato 3 febbraio alle 21.15 toccherà a tino schirinzi, mio padredi e con Alla Munchenbach, un reading musicale tratto dal libro Tino Schirinzi, Un mestiere costruito sull’acqua. Domenica 11 febbraio alle 17 tornerà L’amore Pippo, il quaderno degli amanti andato in scena fra applausi e sorrisi la notte di San Silvestro, di e con Maila Ermini e con Gianfelice D’Accolti. Sabato 24 febbraio alle 21.15 la prima iniziativa per i venti anni de L’infanzia negata dei celestini con Celestini da scandalo, mostra fotografica documentale sull’Istituto dei Celestini di Prato con letture e inediti con nuova presentazione della terza edizione del libro.

Venerdì 8 e sabato 9, sempre alle 21, un nuovo spettacolo: Taccio. Anzi parlo di Carla Lonzi, di e con Maila Ermini. Venerdì 22 e sabato 23 marzo alle 21.15 la scuola di cinema Anna Magnani presenterà Diario, monologo teatrale per una donna di Ilaria Mavilla dal Diario di Giovanna Ramalli con la regia di Massimo Smuraglia. Sabato 13 aprile alle 21.15 un altro debutto: Felino, Fughe e vita di un celestino, sceneggiatura teatrale di Maila Ermini. Per prenotare si può telefonare al 348 7046645, inviando anche un sms (no Whatsapp), oppure scrivere a [email protected]. Infine, la terza edizione del libro L’infanzia negata dei celestini si può acquistare solo al teatro La Baracca, in via Virginia Frosini a Casale.