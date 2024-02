Teatro in sala Banti ’Pluto’ da Aristofane

Appuntamento a teatro. La stagione in sala Banti prosegue stasera alle 21, 15 con I Sacchi di Sabbia che presentano ‘Pluto’ da Aristofane. Un anno da record per la sala teatrale che quest’anno ha raggiunto i 150 abbonati. Una stagione come sempre contraddistinta da una proposta artistica di qualità: lo dimostra lo spettacolo che vede I Sacchi di Sabbia riproporre il Pluto nella sua interezza, l’ultima commedia di Aristofane nella quale il protagonista è il denaro. Una novità anche per il teatro simbolico greco che introduce Pluto il dio della ricchezza attorno al quale costruisce una bizzarra teoria economica e una ancor più bizzarra avventura. Il biglietto costa 12 euro, 10 euro ridotto; il ridotto a 8 euro è riservato agli studenti universitari con carta Studente della Toscana e Biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze.