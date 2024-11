Teatro Garibaldi . Scanzi e Berruto. Doppio show

Due monologhi a Il Garibaldi questa settimana. Domani alle 21 Andrea Scanzi torna sul palco con un nuovo spettacolo di satira politica: La sciagura - Cronaca di un governo di scappati di casa. Tratto dall’omonimo bestseller edito da Paper First, novanta minuti contro le incongruenze del governo, da La Russa, a Donzelli, dai treni di Lollobrigida ai quadri di Sgarbi, dagli scivoloni di Valditara a quelli di Sangiuliano, dalle inchieste su Santanché e Delmastro, a Vannacci. Un monologo pieno di musica, satira, senza reticenze. Lo spettacolo è prodotto da Loft Produzioni S.r.l.

A salire sul palco giovedì sempre alle 21 sarà invece Mauro Berruto, con Capolavori Lecture show, per la regia di Roberto Tarasco. Quando si parla di capolavori, il primo pensiero va all’arte: pittura, scultura, architettura, cinema, teatro, musica o letteratura, ma che dire delle imprese sportive? Mauro Berruto, già allenatore della nazionale italiana di pallavolo che ha vinto, fra le altre, la medaglia bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012, condurrà il pubblico in un’indagine appassionata che ci farà scoprire come il gesto dell’allenare non sia esclusivo di chi entra in uno spogliatoio, ma pratica quotidiana per mettere insieme persone, trasformarle in squadre e orientarle verso l’obiettivo. Nel corso della serata Diego Armando Maradona palleggerà con Michelangelo, Jury Chechi sfiderà Yves Klein, Muhammad Ali e Kostantinos Kavafis comporranno poesie, perché atleti, artisti e poeti fanno parte della stessa squadra: uno spazio in cui ogni individuo può esprimere il proprio talento e costruire il proprio personale capolavoro. Biglietti per entrambi gli spettacoli su Ticketone.

Questa settimana al Garibaldi niente appuntamento con il cineforum del mercoledì, che tornerà il 30 novembre alle 20.30 con la proiezione del film La storia di Souleymane in versione originale inglese con sottotitoli in italiano. E a proposito di cinena, doppio appuntamento venerdì e sabato con l’anteprima de Il Guru, realizzato dal gruppo Il Colletto Film fondato da Pietro Gorini e Leonardo Noci, due ragazzi toscani, rispettivamente attore protagonista e regista del film. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail [email protected]