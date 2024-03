Teatro comico a Officina fra clownerie, gag acrobazie e musica

Teatro comico ad Officina Giovani da venerdì con la rassegna RidOff, tra clownerie, acrobazie, musica e gag. Si parte con la compagnia Teatro C’art e lo spettacolo Zona franca, il territorio dove vivere la propria follia come atto di libertà. Franca, la protagonista, è convinta di dover fronteggiare un’emergenza in scala globale, farà tutto ciò che le è possibile per mettere tutti in salvo, attraverso un dialogo diretto con il pubblico, raccontando "storie di ordinaria follia" giocando con il divertimento e il dramma del vivere quotidiano. La pièce ha vinto il Premio PalcoOff del Milano Fringe Off 2022. Venerdì 29 marzo sarà la volta della compagnia Manicomics Teatro con Opera Clown, la nuova produzione di Manicomics Teatro, interpretata da due attori. Venerdì 5 aprile, con il clown Méningue e Made in Terra. Più che di uno spettacolo si tratta di una poesia, un racconto originale narrato in chiave comica e burlesca. Il linguaggio è corporeo, gestuale ed emozionale. L’universo del clown è sempre presente, con tutti i suoi paradossi, i suoi drammi e i suoi non-sense. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21 e sono a ingresso libero,