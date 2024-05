Teatrino elettorale: breve cronaca. Mazzetti, Furfaro, Biagioni & C.

Tante parole, troppe. In sintesi le polemiche degli ultimi giorni.

3 maggio

Erica Mazzetti (deputata FI): "Serve un salto di qualità sugli impianti, tema di competenza regionale su cui siamo molto indietro, e sono convinta serva quanto prima un termovalorizzatore di nuova generazione"

4 maggio

Marco Furfaro (deputato Pd): "La grande idea della destra nel 2024 è un inceneritore. Della serie dire cose a caso e dirle pure male. Una preghiera: quando sarete pronti a discutere seriamente di come fare andare avanti la città e la smetterete di usarla a fini elettorali, noi siamo pronti. I pratesi meritano di meglio"

Mazzetti: "Furfaro ha la mia comprensione: non è facile capire un territorio che non si conosce e che si vive come fa lui, a spot, dovendosi barcamenare nei salottini tv progressisti".

Marco Biagioni (segretario Pd): "Il centrodestra ha annunciato la volontà di realizzare un inceneritore a Prato. Lo ha proposto Mazzetti. Ovviamente noi siamo contrari ed estremamente preoccupati dalla leggerezza e dalla superficialità con cui il centrodestra affronta temi così complessi che hanno a che fare con la salute dei cittadini. Adesso da Cenni vogliamo saperlo: dove volete mettere l’inceneritore? Che rifiuti volete bruciare?

5 maggio

Marco Monzali (capolista Sinistra Unita): "E’ desolante il panorama di una coalizione che si candida a guidare la città all’insegna del più gretto, ottuso e reazionario antiambientalismo. Cosa ci riserveranno per il futuro? La caccia al piccione in piazza del Comune?"

Gianni Cenni (candidato centrodestra): "Inesistente nel mio programma l’ipotesi di un termovalorizzatore. Il Pd dovrebbe essere informato del fatto che la competenza sugli impianti è della Regione e che Alia sta progettando nel livornese il gassificatore per la gestione dei rifiuti non selezionabili di tutta Toscana. Più serietà per favore"

Ilaria Bugetti (candidata centrosinistra): "Assistiamo attoniti alle contraddizioni nel centrodestra, esplose stavolta sull’inceneritore. Forza Italia propone modelli vecchi e pericolosi, Cenni nega ma non propone alternative credibili. Non riescono neanche a parlarsi fra di loro, come possono governare Prato?"

Biagioni: "Un dietrofront imbarazzante che mette in evidenza una totale incapacità di governo. Mi chiedo con quale serietà e attenzione stiano lavorando al programma se, su una questione così delicata come il ciclo dei rifiuti, riescono ad esprimere due linee politiche diametralmente opposte".

Sipario.