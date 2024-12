Tc Prato: l’ora della verità. Voglia di A1, tutti a tifare

Sale l’attesa, in casa Tc Prato, per la sfida decisiva che deciderà la promozione in A1. La sfida di ritorno della finale play off di serie A2 femminile contro Apem Copertino è in programma al circolo di via Firenze a partire dalle 10 di domani mattina (ingresso libero). Dopo il successo per 3-1 nell’andata, ottenuto dalle pratesi grazie all’affermazione nel primo singolare di Beatrice Ricci su Mathilde Scilipoti (7-6, 6-1), e alle vittorie di Viola Turini su Linda Cagnazzo (6-3, 6-2) e della coppia composta sempre da Turini e Ricci contro Rosca-Cagnazzo, che hanno reso ininfluente il ko di Tatiana Pieri contro Andreea Amalia Rosca (6-4, 6-1), ora l’obiettivo per la squadra capitanata da Claudia Romoli è quella di conquistare due vittorie per salire nella massima serie. "Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e le ragazze hanno dimostrato che anche in momenti dove ci sono delle difficoltà riescono a trovare la forza per superarli – spiega proprio Romoli –. Apem Copertino ha una giocatrice molto forte come Andreea Rosca, ma sono sicura che Tatiana Pieri, Viola Turini e Beatrice Ricci, con eventualmente Lucrezia Stefanini e una delle due straniere, daranno il massimo per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissi. Chiedo a tutti di esserci perché abbiamo bisogno del pubblico per avere un bel tifo. Le ragazze se lo meritano". A spingere la squadra anche il direttore sportivo del Tc Prato Franco Mazzoni: "La squadra è pronta e vuole salire. L’ha dimostrato nel girone e anche all’andata andando a vincere in Puglia – aggiunge –. Nell’altra finale promozione il Tc Parioli ha superato 4-0 il Ct Bologna e conferma che il nostro girone era nettamente superiore all’altro e averlo vinto ci dà forza e convinzione per il rush finale. Mi aspetto tanti appassionati a tifare".

L.M.