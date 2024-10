Tc Prato cala il poker. Le ragazze subito top

Buona la prima per la formazione femminile del Tc Prato. Le ragazze del circolo di via Firenze superano 4-0 la Stampa Sporting Torino e iniziano nel migliore dei modi il campionato di serie A2 femminile. La capitana Claudia Romoli schiera subito Tatiana Pieri, che si conferma giocatrice solida e motivata conquistando due punti. Il primo in singolare, vincendo contro Matilde Lampiano Garbarini con un secco 6-0, 6-0. Nel secondo singolare poi la straniera del Tc Prato, Cristina Dinu, supera 6-4, 6-2 Federica Joe Gardella e poi ViolaTurini chiude i singolari sul 3-0 per il team pratese grazie al successo per 6-2, 6-0 su Eleonora Bonaiti. Nel doppio Pieri in coppia con Beatrice Ricci prevale 6-2, 6-0 contro la coppia torinese formata da Gardella-Bonaiti. "Miglior inizio non ci poteva essere - spiega il direttore sportivo del Tc Prato, Franco Mazzoni - Tatiana Pieri si è inserita subito bene nel team e abbiamo le conferme di Viola Turini e Beatrice Ricci. In questo caso bene anche Cristina Dinu che nella stagione si alternerà con Burillo". Domenica prossima match di spessore, perchè a Prato arriverà il Tc Parioli Roma, formazione che ha iniziato con due vittorie. "Dobbiamo subito pensare alla prossima sfida contro una formazione che punta come noi a tornare in serie A1 - spiega Claudia Romoli, capitana del Tc Prato -. Sono sicura che avremo il pubblico delle grandi occasioni. Tutto il team vuole fare bene".

L.M.