Tc Costa Azzurra protagonista Master

Il Tc Costa Azzurra grande protagonista a livello regionale. I tennisti del circolo pratese hanno infatti vinto il titolo master sia in campo maschile che in quello femminile. La squadra femminile capitanata da Silvia Gucci ha conquistato il successo al Tennis 2.0 Lido di Camaiore superando in semifinale Atleti Sporting Club Livorno per 2-0, grazie alle vittorie di Caterina Gozzi su Federica di Franco 6-5 5-6 12-10 in una partita combattutissima e di Sabrina Nesti su Francesca Silvestri per 6-1 6-2, e quindi in finale il Tennis Agliana A per 2-1 al doppio di spareggio. Martina Fantacci si è imposta su Federica De Paola 1-6 6-5 12-10 ma poi Sabrina Nesti ha pareggiato superando Chiara Bechi 4-6 6-1 10-6; decisivo il doppio che ha visto la vittoria di Silvia Gucci e Rosangela Bocciardi che hanno avuto la meglio su Silvia Chiocchini e Antonella Pecchi 9-8. Il Tc Costa Azzurra approda di conseguenza alla fase nazionale con la capitano Silvia Gucci e le giocatrici Rosangela Bocciardi, Sabrina Nesti, Alessandra Cipriani, Federica De Paola, Caterina Gozzi e Federica Rosati. Il circolo di via Papa Giovanni XXIII ha quindi concesso il bis con la squadra maschile (nella foto) che al Tennis Club Ponsacco ha vinto la Coppa Italia vincendo in semifinale con Tennis San Marco Vecchio con la vittoria di Edoardo Galloroni su Corrado Gallo per 6-3 5-4, poi il pareggio di Ivan Fiesoli che sconfigge Leonardo Costantini 6-4 6-5, ma il doppio composto da Nicola Pirazzoli e Riccardo Maurizi prevale su Rodelio Colonaci e Gabriele Giustini per 9-3. In finale derby tutto pratese con il Tc Prato A con Corrado Gallo che sconfigge Leonardo Settesoldi 3-6 6-5 10-3 e sigla il 2-0 grazie ad Ivan Fiesoli che batte Gianmarco Bettazzi con il risultato di 6-3 6-1. Capitano della formazione: Sandro Pucci con giocatori Nicola Pirazzoli, Corrado Gallo, Edoardo Faggi, Simone Barni, Gianluca Lascialfari, Ivan Fiesoli e Riccardo Maurizi. E sempre a livello Over, Prato sarà protagonista da oggi a domenica del Girone Finale Over 55 nazionale al Ct Etruria.

M.M.