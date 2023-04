Ecco la task force lupo, la Regione corre ai ripari: "Segnalate avvistamenti"

Prato, 4 aprile 2023 – Attenti al lupo, che nelle ultime settimane ha fatto la sua comparsa vicino alle abitazioni, anche in pianura. Infatti, è di pochi giorni fa l’avvistamento di un lupo all’interno di un vivaio nella zona di Casale. Così la Regione Toscana, a seguito di numerose segnalazioni in varie parti del territorio regionale, ha deciso di istituire una "Task Force Lupo" e di attivare anche un servizio specifico per segnalare gli avvistamenti di lupi vicino alle abitazioni.

Le segnalazioni possono essere inviate sia per mail che per Whatsapp al numero dedicato: l’indirizzo mail è [email protected], mentre il numero di cellulare al quale inviare i messaggi Whatsapp è il 3666817138.

La mappa degli avvistamenti in Toscana

Così per la prima volta in Toscana viene creata una comunicazione semplice ed immediata tra cittadini e Regione sul tema dei lupi, di cui si conta un numero crescente nelle zone selvatiche in cui vivono solitamente. Alcuni si spostano avvicinandosi alle città attratti da fonti di cibo "classiche", come i cinghiali, oppure da rifiuti organici. La Task force lupo, poi, intende essere uno strumento di coordinamento che sarà punto di riferimento per gli allevatori della Toscana con l’obiettivo di mettere in campo tutte le azioni possibili di prevenzione e mitigazione.

Nel vivaio di Casale, un esemplare di lupo ha fatto la sua apparizione in pieno giorno. Come comportarsi di fronte a certi predatori? Se un lupo vede l’uomo, il consiglio è di arretrare lentamente: certi animali quando si accorgono di una presenza, possono fermarsi ad osservare incuriositi e poi generalmente se ne vanno. Ciò che conta è anche non correre via dandogli le spalle. Poi per allontanarlo è sufficiente fare rumore, rinnovando in questi animali la paura verso l’uomo, senza mai avvicinarsi per fare foto o video o per lasciare del cibo.