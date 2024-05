Tarquinio in città: "La Nato? Certo che va sciolta"

Le polemiche scatenate dalle sue parole non lo fanno arretrare di un millimetro. Lo scioglimento della Nato? "Lo dico dagli anni ’90. Sciolto il patto di Varsavia, bisognava sciogliere anche la Nato e costruire un rapporto paritario fra Stati Uniti e Unione Europea. Lo disse anche Macron 5 anni fa che la Nato è cerebralmente morta. Solo che se lo dice Marco Tarquinio è uno scandalo". Marco Tarquinio (foto), ex direttore dell’Avvenire, è candidato Pd ‘indipendente’ per il Parlamento europeo nella nostra circoscrizione. Rivendica una posizione che ha gelato anche il fronte dem, ma che si sostiene su argomenti pacifisti cari soprattutto all’area schleiniana del partito: a organizzare la tappa pratese del suo tour elettorale è stata Demos rappresentata dalla consigliera uscente Sandra Mugnaioni in corsa con la lista civica La forza del noi a sostegno di Ilaria Bugetti. "Le alleanze funzionano solo se sono difensive dell’umanità mentre, se moltiplicano la guerra, diventano problema. Il punto è che, se per il segretario della Nato Stoltenberg i singoli Stati europei autonomamente possono attaccare la Russia sul suo territorio, attraverso gli armamenti forniti alla parte belligerante, scatterebbe il dovere di solidarietà europea in caso di ritorsione russa. Non va fatta altra guerra, va fermata quella che c’è". Poi la legge 194, altro tema ‘caldo’ che Tarquinio mette sul piatto durante l’incontro con i simpatizzanti, dopo aver stretto la mano alla candidata Bugetti: "Non andrò mai in Europa per fare la guerra a una legge vigente dello Stato", ha detto. Infine, la nostra città: "Prato c’insegna come nel mondo i sistemi meticci sono quelli più forti, sono i Paesi più ricchi e capaci di futuro che mettono insieme culture diverse".

m.l.