Tari, nessun aumento. Anzi un piccolo sconto

Tari 2025 in calo nel comune di Vernio. Il consiglio comunale, infatti ha approvato le tariffe con una piccola diminuzione.

"Nessun aumento grazie alla gestione attenta e responsabile degli uffici comunali e alla correttezza dei cittadini" è il commento della sindaca Maria Lucarini.

Mentre in molti Comuni italiani le tariffe Tari aumentano, a Vernio dunque, non si registra nessun aumento, anzi la tassa sui rifiuti nel 2025 avrà una piccola diminuzione per tutte le tipologie familiari.

Il consiglio comunale ha varato le nuove tariffe, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.

"Siamo soddisfatti di poter comunicare una lieve diminuzione della Tari per questo anno – spiega la sindaca Maria Lucarini riguardo alla tariffa sui rifiuti urbani –. Questo risultato è stato reso possibile grazie ad una gestione attenta e responsabile da parte degli uffici comunali, all’elevata percentuale di riscossione e al buon funzionamento del sistema. Un equilibrio che premia la correttezza dei cittadini e che ci impegniamo a mantenere anche per il futuro".

Il pur contenuto risparmio interesserà tutte le famiglie di Vernio, in particolare quelle più numerose. Le nuove tariffe si applicheranno infatti a tutte le utenze domestiche, che sostengono il 90% del costo complessivo del servizio di smaltimento della spazzatura. Confermate anche le agevolazioni per situazioni di disagio economico-sociale, sostenute da fondi comunali.

Le scadenze per il pagamento della Tari sono fissate al 31 luglio 2025 (1ª rata o pagamento in un’unica soluzione); 30 settembre 2025 (2ª rata) e 15 dicembre 2025 (saldo finale).