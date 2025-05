Le note di Rtc. I grandi direttori. E Bernstein

Tre grandi compositori, tre grandi direttori dalle 17 per tre storiche sinfonie su Rtc in questa domenica di maggio: Otto Kemperer dirige la Sinfonia n.4 di Beethoven (registrazione del 1957), Eliahu Inbal e la Sinfonia n. 5 di Cajkovskij, alle 20.30 Valery Gergiev in una registrazione dal vivo della Sinfonia n.5 di Mahler. Dpmani alle 16.53 due formazioni in quartetto di stile sicuramente diverso: Cajkovskij - Quartetto n. 1, Giuseppe Verdi – Quartetto in mi minore (l’unico quartetto di Verdi). Alle 18.40 prosegue la singolare rubrica di Delia Casadei che indaga sulle risate in musica: mascheramenti, smascheramenti, scene dissacranti. Martedì 20 maggio, la Spagna di Alicia de Larrocha, pianista che nasceva in questo giorno del 1923 a Barcellona: un omaggio alle 11.40 con una serie di canzoni spagnole di Granados, De Falla, Gimenez, Literes, Blas de Laserna per la voce di soprano di Victoria de Los Angeles. Il ritmo, l’energia delle più popolari sinfonie d’opera di Rossini dirette da Carlo Maria Giulini (dalle 19.30, registrazioni storiche del 1959). Una voce per lo Czar Boris Godunov di Musorgskij, quella del basso bulgaro Nicolai Ghiaurov diretto da Karajan (alle 23.39). Mercoledì: ricordando Luciano Berio: Folksongs con Cathy Berberian diretta dallo stesso autore con Riccardo Chailly, alle 20.30. Giovedì alle 13.09 Abbado propone estratti da Sogno di una notte di mezza estate di Mendelssohn; alle 15.17 di Dukas L’apprendista stregone, direttore Georges Prêtre. Valzer, mazurke, fantasie di Chopin in storiche registrazioni del 1963 sul pianoforte di Arturo Benedetti Michelangeli (alle 15.53).

Claudio Abbado in una galleria di arie e romanze con una delle voci più significative del momento: Jonas Kaufmann tenore tedesco (alle 21.43). Venerdì Sergiu Celibidache dirige la Sinfonia Romantica di Bruckner (alle 15.40). Da non perdere, alle 13.44, l’ultimo concerto di Lenny - Leonard Bernstein: Quattro Interludi marini - Peter Grimes di Britten e la Sinfonia n. 7 di Beethoven. Ancora Bernstein, che in una registrazione dal vivo (Monaco, 1981) dirige il supremo inno all’amore del teatro musicale: Tristano e Isotta di Wagner (alle 19.25)

Goffredo Gori