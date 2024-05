Tari, adesso parte la rivoluzione. E bisogna recuperare 200mila euro

Dal recupero dell’evasione Tari, con Comune e Alia devono recuperare 214.000 euro fra non pagato e utenze "fantasma", alla distribuzione a famiglie e aziende dei nuovi kit per la raccolta "porta a porta" a partire dal 27 maggio. Sono le due novità più importanti a Carmignano sul fronte dei rifiuti, anche perché dal 1° gennaio 2025 Carmignano passerà alla tariffa corrispettiva.

Sul fronte dell’evasione, Alia ha trasmesso al Comune le cosiddette "liste di carico" delle bollette Tari non pagate dal 2017 al 2020 che chiaramente sono già state oggetto di un sollecito di pagamento. Adesso si apre la fase della riscossione coattiva tramite la SoRi. Ci sono anche 290 utenze che hanno omesso di denunciare la propria posizione ad Alia, cioè quelle che erano completamente sconosciute. Non sarà facile recuperare il dovuto, soprattutto perché le aziende che appartenevano a cittadini stranieri non esistono più e i titolari spesso scompaiono nel nulla.

Il 2019 finora è stato l’anno di maggiore evasione con oltre 83.000 euro da recuperare, seguito dal 2020 con 74.000 euro. Quindi la pandemia, esplosa nel 2020, non ha influito più di tanto sulle motivazioni per cui la Tari non è stata pagata, anche perché ai solleciti emessi negli anni seguenti ma non è seguito né il pagamento né la richiesta di rateizzazione. Le cartelle esattoriali adesso, in larga parte, obbligheranno gli utenti al pagamento.

Come cambierà nel frattempo la raccolta differenziata a Carmignano? Come prima cosa cambiano i contenitori. Dal 27 maggio al 20 luglio bisognerà sostituire i bidoncini. Il nuovo kit che verrà consegnato sarà composto da 3 contenitori (carta e cartone, organico e rifiuto non differenziabile) e 2 rotoli di sacchi azzurri per gli imballaggi. I sacchi azzurri, una volta terminati, bisognerà andare a ritirare i nuovi agli sportelli. Al momento della sostituzione del kit occorrerà portare i vecchi bidoni, escluso quello del vetro che sarà utilizzabile fino al 31 dicembre, poi si dovrà decidere se tenerlo o restituirlo.

Novità anche per il vetro. Dal 1° gennaio torneranno le campane su strada. Lo sportello di Alia per la consegna dei nuovi kit sarà alla biblioteca comunale a Seano aperto il lunedì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 13,30. Bisognerà portare la lettera ricevuta per posta dove c’è il codice utente e un documento d’identità. C’è la possibilità anche di delegare un familiare o altra persona che dovrà però portare oltre alla delega scritta firmata, una copia del documento dell’utente intestatario, oltre al proprio documento. Per chi è impossibilitato a recarsi allo sportello Alia fa consegna e ritiro a domicilio, fissando appuntamento con il call center: 800.888.333 (da fisso), 199.105.105 (da cellulare) e 0571.1969333 (da fisso e cellulare). Per le utenze non domestiche le dimensioni dei contenitori saranno concordate in base all’esigenza dell’attività (ad esempio il bidone grande della carta invece del piccolo).

I nuovi contenitori e sacchi saranno dotati di Tag che permetterà la "rilevazione" delle raccolte associate all’utenza e questo può portare ad un risparmio in bolletta nella parte variabile con eventuali bonus. Il vetro è escluso dalla misurazione e non influirà sul calcolo della bolletta. Alia sta organizzando anche incontri pubblici sul territorio: il 6 giugno (alle 18) alla polisportiva Colline medicee a Seano, il 13 giugno (18) in sala consiliare in piazza Vittorio Emanuele II a Carmignano e il 26 giugno (18) allo Spazio Giovani a Comeana.

M. Serena Quercioli