Tanti casi segnalati Ecco cosa non va

Le notifiche fantasma sollevano malumore. I

quattro casi riportati da

La Nazione in pochi mesi aprono un fronte: quello del mancato recapito

degli atti giudiziari come appunto le multe. Un problema a quanto pare molto più comune di quanto si pensi che non trova soluzione nel caso in cui la multa debba essere notificata per posta poiché non è stato possibile effettuare una contestazione immediata. Il problema nasce nel momento in cui non è possibile consegnare l’atto che contiene la multa perché non c’è nessuno in casa e quindi il postino lascia un avviso di giacenza. Sta proprio qui il dramma: i cittadini che ci hanno segnalato i loro casi affermano di non aver

mai ricevuto l’avviso

di giacenza tanto da ritrovarsi con cartelle

da importi triplicati rispetto alla sanzione

effettiva. Solo per non aver ricevuto una comunicazione.