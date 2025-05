Il cappello di paglia debutta al Politeama

Domani alle 16 al Politeama da ricordare la prima nazionale de "Il cappello di paglia di Firenze", nella nuova edizione firmata da Sandro Querci (foto): la colonna sonora sarà arricchita dai successi internazionali del maestro Riz Ortolani. Esilarante, comico, poetico, dolce, malinconico, travolgente, imprevedibile: così definisce il suo spettacolo l’artista campigiano che a Prato è molto legato (ha studiato qui e qui è cresciuto). Querci ne è l’interprete, ne cura la direzione artistica, la regia, l’adattamento e la scenografia. Con lui, la Compagnia del Buono, un cast affiatato di performer, composto da Alessandro Calonaci, Camilla Gai, Emiliano Geppetti, Camillo Grassi, Antonio Lanza, Francesca Nerozzi, Sandro Querci, Silvia Querci, Elena Talenti. Nella nuova riscrittura di Querci, "Il cappello di paglia di Firenze" tratto dall’opera di Eugène Labiche diventa un gioiello alla francese dal sapore internazionale, una commedia musicale che parla di toscanità nell’esaltare lo spirito delle trecciaiole della piana fiorentina, a metà fra vaudeville e genere popolare. Per il nuovo allestimento al Politeama saranno indossati in scena più di 150 cappelli di paglia offerti dalle aziende del Consorzio del Cappello di Firenze. Il costo del biglietto è di 25 euro, 15 euro ridotto under 14 e 20 euro ridotto over 65. Biglietti in teatro, su Ticketone o Boxoffice.