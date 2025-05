"Piante incolte: la città sembra un bosco"

"È da più di una settimana che il verde di questa città è diventato un bosco, impraticabile per gli esseri umani e per i cani - sottolinea Aldo Milone, esponente di Forza Italia -. Questa trasformazione è avvenuta in tutta la città e soprattutto alle porte dello stesso centro storico che dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello di una provincia". Racconta Milone: "L’altra mattina mi sono deciso a pubblicare un post su Facebook per denunciare questa situazione e in pochi minuti l’hanno commentato anche altri utenti che abitano in zone diverse dal centro che denunciavano lo stesso problema. Mi piacerebbe capire che tipo di contratto è stato stipulato con la ditta che si occupa della cura del verde. Di sicuro tra qualche giorno o qualche settimana interverrà la ditta per occuparsi dei ’boschetti’ che si sono formati ma è già troppo tardi perché non è possibile che la cura del verde abbia tempi così lunghi". L’immagine della città agli occhi "di chi viene per la prima volta o anche per visitarla che subisce un danno notevole". Non basta "che siamo su tutte le cronache nazionali per la presenza della mafia cinese a Prato adesso aggiungiamo anche l’incuria del verde che dà alla città un’immagine davvero penosa se non disastrosa. Mi auguro che dopo questa denuncia l’assessore competente si dia una mossa per accelerare il taglio dell’erba. Ho l’impressione che diversi di questi amministratori siano troppo chiusi in ufficio e conoscano ben poco la nostra città".