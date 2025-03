Tanti bambini e famiglie per burattini e mercatino. Sognando un futuro senza automobili

L’energia dei bambini ha acceso Piazza San Domenico. Che a suon di iniziative torna a rilanciare l’obiettivo pedonalizzazione. Dalla tarda mattinata di ieri fino alle 17 circa si è tenuto "Vinta Kids", promosso dal Comitato San Domenico e dal Comune.

C’era il mercatino per la vendita e lo scambio di abbigliamento, attrezzature, libri e biciclette usate per bambini e c’erano gli artigiani locali con i loro prodotti fatti a mano, il baratto di giochi tra bambini, il test ride della bici cargo. E poi il teatro dei burattini che è una sempre una piccola magia, le sfide di mikado a grandezza naturale, uno spettacolo di bolle e alla fine chiusura in musica. Andrea Pasquinelli, portavoce del Comitato San Domenico, l’altro giorno è tornato sul tema discusso anche nell’ultima commissione consiliare: "Pedonalizzare piazza San Domenico è un punto che per noi resta fermo e ci auguriamo che nei cinque anni di legislatura sarà realizzato, perché faceva parte anche del programma elettorale della sindaca Ilaria Bugetti". L’assessore al centro storico Diego Blasi aveva ribadito che la pedonalizzazione deve rientrare in una strategia più ampia e che non sarà possibile come soluzione a breve termine: "Per San Domenico partiremo con la riqualificazione allargando le aree pedonali, senza mutamenti della viabilità perché dobbiamo

considerare oltre al trasporto pubblico anche le esigenze di chi ci lavora", aveva spiegato.