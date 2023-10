Tante offerte diverse online

Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Sul sito di Airbnb sono pubblicate decine di offerte. Per soggiornare a Prato quattro giorni da giovedì 12 ottobre alla domenica si spende da un minino di 57 euro a notte ad un massimo di 138. Cifre che comprendono l’intero appartamento con cucina, bagno e in alcuni casi anche una resede oppure un letto singolo in casa condivisa. Vista Duomo, strade centrali, a pochi passi dalla stazione del Serraglio: il prezzo varia in base alla posizione e all’appartamento, se è dotato di comfort oppure no. In questo caso ovviamente le cifre salgono, ma la spesa resta comunque contenuta. Ci sono poi a seconda dei periodi anche offerte con case a prezzi scontati: ad esempio una stanza con bagno condiviso costa nel periodo di metà ottobre 43 euro, con cancellazione gratuita fino ad giorno precedente l’arrivo. Cifre più che sostenibili che permettono un soggiorno di studio, lavoro e piacere. Per un intero alloggio con vista su piazza San Domenico messo on line dall’host Marco la richiesta è di 88 euro a notte, più 45 euro di servizi Airbnb. Il totale per quattro giorni utili per conoscere non solo Prato, ma anche le province vicine, è di 309 euro. I clienti possono essere contenti e anche il proprietario di casa a fine mese.