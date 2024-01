Tamponamento con fuga. La polizia municipale cerca l’automobilista

Tamponamento con fuga ieri alle 8.30 tra via Gelli e via Nenni. Protagonisti dell’incidente una donna alla guida di un fuoristrada, tamponata da un automobilsta a bordo di una Golf. Quando la donna è scesa dall’auto per constatare i danni e per scambiare i dati con l’altro automobilista che l’ha colpita, si è trovata di fronte ad una sorpresa. Infatti, l’uomo si è allontanato senza fornire generalità e senza informarsi sullo stato di salute della donna. Quest’ultima ha chiamato la polizia municipale che sta cercando l’uomo, grazie anche ad alcune foto scattate sul momento. La donna ha riportato lievi ferite.