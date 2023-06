Talenti alla ribalta I generi s’intrecciano fra leggerezza e qualità E donne protagoniste

Davvero ricco il cartellone della stagione 2023-2024 del Politeama pratese: la varietà dei generi espressivi trova una profonda coerenza (un’altra parola di Italo Calvino) nel talento degli artisti e nella qualità delle produzioni. Ecco più nel dettaglio gli spettacoli in programma, in una piccola guida declinata appunto per generi.

Tra letteratura e teatro. Lella Costa porta in scena il romanzo pluripremiato di Kent Haruf in Le nostre anime di notte (18-19 novembre), con la regia di Serena Sinigaglia: una storia intima e delicata sulla terza età e sul desiderio di farsi compagnia, riadattata anche per il grande schermo con Robert Redford e Jane Fonda. Il legame con la parola scritta è centrale nel titolo scelto in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con Lucrezia Lante Della Rovere in Le donne di Malamore (24 novembre, fuori abbonamento) che prende spunto dal libro Malamore di Concita De Gregorio. L’amore in tutte le sue declinazioni, compreso il suo contrario, il "malamore", diventa un tema centrale per molte proposte della stagione, che fanno riflettere sulla complessità dei rapporti umani ma anche sul bisogno profondo di affrontare questi tempi difficili con pienezza di affetti ed empatia reciproca. Nel filone "pagine romanzesche" anche un classico di Agatha Christie come Testimone d’accusa (2-3 dicembre), con Vanessa Gravina e Giulio Corso insieme a sei giurati scelti tra il pubblico prima dello spettacolo. Il 2024 porterà in teatro 1984 (13-14 gennaio), il capolavoro di George Orwell in una nuova produzione a metà fra thriller, storia romantica, grande letteratura e noir, con Ninni Bruschetta, Giancarlo Commare e Violante Placido. Ci sarà poi Oliva Denaro (10-11 febbraio) interpretata da Ambra Angiolini che, con la regia di Giorgio Gallione, riannoda le pagine dell’autrice napoletana Viola Ardone per raccontare una storia di libertà ed emancipazione femminile ispirata alla vicenda di Franca Viola. Gran finale con un’altra grande signora della scena che darà voce a un altro romanzo, stavolta scritto dall’autore toscano Fabio Genovesi: insieme a Bruno Stori e a otto giovani performer, Angela Finocchiaro si muoverà in un mondo popolato di meraviglie e creature fantastiche come Il calamaro gigante (6-7 aprile).

Dallo schermo alla scena. Con la sua storia quasi centenaria, il Politeama è stato una grande arena cinematografica. Proprio la relazione con il cinema si esprime in un classico della commedia come Tre uomini e una culla (4-5 novembre), messo in scena da Gabriele Pignotta, Giorgio Lupano e Attilio Fontana. Un legame che passa anche dalla versione teatrale di Perfetti sconosciuti (19-20 dicembre), l’adattamento del film cult di Paolo Genovese che firma la sua prima regia teatrale. Il 2024 si apre con uno dei titoli più famosi della storia del musical, ambientato nella Berlino degli anni Trenta e ripreso nel pluripremiato film diretto da Bob Fosse con Liza Minnelli: Cabaret (5-6 gennaio, fuori abbonamento) rivive in una nuovissima produzione con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo. Un bravissimo Massimiliano Gallo si misura con un nuovo testo scritto e diretto da Ivan Cotroneo, celebre firma televisiva e cinematografica: Amanti (9-10 marzo) è una commedia sull’amore, sul tradimento e sul matrimonio. Toccherà poi a Massimo Ghini e Paolo Ruffini calarsi in Quasi amici (23-24 marzo), trasposizione teatrale di un film di successo e di profondo significato sui temi dell’amicizia e della diversità.

A passo di danza. La giovane e brava Carola Puddu, star di Amici, volerà sulle ali del dramma shakespeariano reinterpretato dal Balletto di Roma in Giulietta e Romeo (10 novembre, fuori abbonamento). Seguirà Ballade (16 novembre, fuori abbonamento), lo spettacolo vincitore del premio Danza & Danza nel 2022: un viaggio in punta di piedi fra generazioni diverse con le coreografie di Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli in un intreccio di musica e parole che prendono ispirazione dallo scrittore Pier Vittorio Tondelli e dalla poetessa Mariangela Gualtieri. La rassegna Politeama Spring Dance tornerà nella primavera 2024 rinnovando la collaborazione con Florence Dance Festival.

Il progetto multidisciplinare. Tornerà la rassegna November Jazz con quattro concerti dal 31 ottobre al 28 novembre sempre in collaborazione con Music Pool e da quest’anno anche con la Scuola di Musica Verdi. La magia dell’illusionista Mattia Boschi promette di stupire grandi e piccini in Magic Prato (15 dicembre, fuori abbonamento). Gennaio segna l’arrivo della compagnia internazionale Familie Flöz che ha fatto delle maschere in scena il proprio tratto peculiare, per la prima volta a Prato in Hotel Paradiso (27-28 gennaio). Fresca di debutto discografico nei giorni scorsi in coppia con Asia Argento, dopo quattro anni Drusilla Foer tornerà a calcare il palcoscenico del Politeama in Venere nemica (19-20 marzo, fuori abbonamento) per riattualizzare in chiave in uno show unico e divertente la favola Amore e Psiche nel teatro che l’ha battezzata artisticamente. E poi l’operetta: una prima nazionale per L’acqua cheta (16 maggio, fuori abbonamento) del regista Sandro Querci e della Compagnia Del Buono.

Le scuole. Non può infine mancare un omaggio a Calvino con un assaggio del cartellone Politeama Educational che sarà presentato a settembre: il lavoro del regista e attore pratese Massimo Bonechi, Pensa a ciò che resta fuori (6 dicembre, matinée per le scuole e per il pubblico), è liberamente tratto dalla trilogia I nostri antenati, che racchiude Il barone rampante, Il visconte dimezzato e Il cavaliere inesistente.