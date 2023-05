Taglio del nastro per la nuova area di riforestazione del parcheggio di via del Purgatorio

Prato, 22 maggio 2023 - Gli interventi di forestazione proseguono senza interruzione di marcia a Prato, grazie alla piattaforma Prato Forest City. Dopo il Parco Alda Merini a Grignano e l'area verde di piazza Europa, ecco l'inaugurazione in via del Purgatorio, nel parcheggio del campo sportivo Chiavacci, dove gioca e si allena la Zenith Prato, grazie alla donazione che la Rifinizione Penny, azienda tessile pratese attiva dal 1960, ha deciso di fare affermando sempre di più la propria vocazione green e sostenibile. L’iniziativa ha permesso di piantare 21 alberi e 40 arbusti di vario genere, con relativo impianto di irrigazione che permetterà l’attecchimento e il successivo mantenimento delle specie.

"E' un segnale importante vedere la partecipazione di aziende che fanno parte del tessuto produttivo della città al miglioramento dell'ambiente sia da un punto di vista di qualità dell'aria che di qualità della vita - le parole dell’assessore all’Urbanistica e Ambiente, Valerio Barberis - Questo intervento in particolare sarà utile sia per rendere più bello e verde il parcheggio, ma soprattutto per combattere il fenomeno delle isole di calore e contribuire ad abbassare la temperatura della zona nei mesi più caldi, anche per il benessere delle tante famiglie che frequentano il centro sportivo, non solo per i dipendenti della Rifinizione Penny che parcheggiano qui. Quindi sicuramente un paesaggio più bello e maggior benessere grazie al verde". Sulla stessa falsariga le dichiarazioni di Matteo Manera, responsabile delle certificazioni e compliance di Penny.

"Siamo davvero orgogliosi di aver dato il nostro contributo al progetto Prato Forest City. Dal 2022 Penny è una società Benefit e questa area di forestazione rientra in questa mission, perché non è nelle nostre corde fare imprenditoria senza avere cura del contesto socio-economico ed ambientale che ci circonda. L'intervento ci permette di diminuire gli inquinanti atmosferici, primi fra tutti CO2 e polveri, di ridurre le isole di calore e di abbellire questo parcheggio anche da un punto di vista estetico".

Francesco Bocchini