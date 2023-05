Prato, nasce l'area verde di piazza Europa

Prato, 19 maggio 2023 - A due giorni di distanza dall'inaugurazione del Parco Alda Merini a Grignano, ecco un altro taglio del nastro in salsa 'green'. Stavolta è quello relativo all'area verde di piazza Europa, realizzata dal Comune in collaborazione con il Rotary Club Prato e Rotary Club Prato Filippo Lippi, nell'ambito del progetto Prato Forest City.

Area dove sono stati piantati otto alberi e 55 arbusti di diversa specie, con relativo impianto di irrigazione, che potranno immagazzinare 290 kg/anno di CO2 e assorbire diversi inquinanti aerei, tra cui 3,61 kg/anno di biossido di azoto e 4,47 kg/anno di PM 10. Gli alberi di alto fusto, sempreverdi, fanno da contro-altare alle caducifolia presenti. La zona inoltre si arricchisce di numerosi arbusti sia nelle due aiuole laterali che in quella centrale, dove si trova la fermata dell'autobus.

L'intervento è stato finanziato attraverso una donazione di 8.000 euro, da dividere equamente fra i due club. Inoltre, il Rotary club Filippo Lippi ha voluto dedicare l'operazione alla memoria dell'architetta Tiziana Turi, scomparsa nel 2020 per una grave malattia.

"Siamo davvero orgogliosi di poter lasciare un piccolo segno di ricordo della nostra Tiziana, per lungo tempo socia del nostro club", le parole del presidente Rotary club Filippo Lippi, Carlo Baldi. "Ci uniamo al ricordo di Tiziana. E siamo davvero felici di aver dato il nostro contributo a questa iniziativa all'interno di Prato Forest City che mette insieme l'aspetto ambientale, estetico e sociale che ben si sposa con la mission del Rotary", aggiunge Giuseppe Gori, presidente del Rotary club Prato.

"Si tratta della seconda area di forestazione dopo quella di Alda Merini a Grignano in questo mese dedicato ai temi ambientali del programma Prato Forest City - afferma l'assessore all'Urbanistica e Ambiente, Valerio Barberis - In questo caso l'investimento è dei Rotary Club della città e si inserisce in un quadro generale in cui Prato sta dando risposte importanti finanziando gli interventi di forestazione". Gli fa eco l'assessora alla città Curata Cristina Sanzò. "La creazione di aree verdi pubbliche come luoghi da vivere e frequentare, oltre che per rendere la città più bella, è uno degli obiettivi strategici di questa Amministrazione sia in centro che nelle aree più periferiche".

Francesco Bocchini