"Pronti a sostenere le imprese. Ci vogliono unità, fiducia e visione"

"Il nostro distretto ha bisogno di questo: unità, fiducia, capacità di raccontare il bello che sappiamo fare tra l’innovazione che applichiamo alla tradizione con un pizzico di fantasia, il dna profondamente green, la capacità di tradurre in realtà i progetti visionari dei grandi nomi della moda come solo poche sere fa ci ha raccontato la maison Scervino". La sindaca Ilaria Bugetti ne è convinta e ancora di più dopo la presentazione della ricerca "Perimetro reale", commissionata da Prato Futura in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, Pin e Comune di Prato, avvenuta in Camera di Commercio. "Questa è Prato, siamo unici al mondo. Ci credo profondamente e mi batterò fino all’ultimo perché la città abbia il giusto riconoscimento del suo valore e del contributo che dà al manifatturiero nazionale – afferma la sindaca –. Per questo con il Tavolo del distretto stiamo lavorando a tanti progetti che rafforzino le nostre aziende su scala internazionale". E ricorda che questo percorso già avviato "culminerà a giugno con la partecipazione di Prato alla prima fiera sull’economia circolare tessile di Bruxelles. Un evento che sarà preceduto a fine maggio da una due giorni ospitata al Museo del Tessuto per confrontarci sulle produzioni ecosostenibili e sulle politiche europee che dovranno definire il quadro in cui muoversi".

Bugetti è consapevole che Prato ed i suoi imprenditori del tessile sono "davanti a sfide importanti. Per vincerle dobbiamo saper fare gioco di squadra, tutti insieme, imprese, istituzioni e associazioni di categoria". Nello stesso tempo "voler valorizzare il proprio tessuto produttivo non significa nascondere i problemi, ma non dobbiamo permettere che questi offuschino l’immagine di un distretto con secoli di storia che continua a investire nel futuro". La sindaca ribadisce la volontà di continuare a battersi "tutti i giorni contro l’illegalità economica per tutelare la parte sana della nostra imprenditoria, che è la maggioranza. Non accetteremo chi, anziché dare una mano con concretezza a combattere la piaga dello sfruttamento e del lavoro nero, cerca visibilità soffiando sul fuoco". Per questo Bugetti rinnova l’impegno suo e della giunta "nel fare la nostra parte per sostenere le imprese che ogni giorno lavorano per il benessere e il progresso di Prato e dei pratesi". E invita il distretto a seguire l’input che arriva dallo studio, ovvero di guardare alle aggregazioni "in certi casi necessarie per essere più forti e strutturati. Credo che sia il paradigma giusto per superare questo momento difficile".

Per Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Prato, i risultati dell’indagine non fanno che "confermare una situazione che da diverso tempo si stava evidenziando con un grido di allarme: da una parte l’età avanzata dei titolari delle aziende e dell’altra la necessità di far crescere dimensionalmente le imprese". Rincuora il fatto che "sia venuta fuori una discreta disponibilità ad andare incontro alle aggregazioni e al dimensionamento maggiore, soprattutto da parte di imprenditori giovani". Giusti plaude anche all’annuncio dell’assessore regionale Leonardo Marras: "E’ importante che la politica si sia resa conto che c’è bisogno di intervenire non per salvare aziende decotte, ma per investire su un futuro che non sarà più quello degli interventi a pioggia". Altro spunto interessante, secondo Giusti, è stato condiviso da Domenico De Angelis, condirettore generale di Banco Bpm, "sull’urgenza di coinvolgere le banche con investimenti sui territori".

Sara Bessi