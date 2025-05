"Tagli per la viabilità? Danno per le ditte"

Il presidente dei costruttori Ance Toscana Nord, Giacomo Salvi (foto), punta il dito contro i tagli alle risorse alla viabilità stradale "perché nuoceranno in maniera inimmaginabile al territorio e alle imprese". Una considerazione che fa dire a Salvi che sia più che legittima "la preoccupazione delle amministrazioni locali per l’annunciato taglio dei trasferimenti alle province per le manutenzione stradali; anche noi, come sistema imprese, siamo già allertati". Quali le conseguenze? "Si sta profilando la concreta possibilità che non vengano contrattualizzati appalti già aggiudicati, con conseguenti gravi incertezze per le imprese coinvolte. Altri operatori ancora, inseriti in un contesto di accordo - quadro (ovvero un contratto pluriennale per svolgere commesse che di anno in anno attribuisce risorse in relazione ai lavori da svolgere nel medesimo cantiere), temono per la prosecuzione dell’appalto, data l’incertezza che impera in questo momento". E’ comprensibile che il settore dell’edilizia sia in subbuglio. Dunque se la decisione assunta dal Governo sarà confermata, "le risorse per il 2025 e il 2026 saranno ridotte del 70%, con una diminuzione media del 50% fino al 2029, bloccando di fatto cantieri già programmati e interventi urgenti – conclude – . Sappiamo che gli Enti locali si stanno muovendo con il Governo per chiedere una rivalutazione di questa gravissima posizione, e, per parte nostra, non possiamo che condividere tutta l’avversione verso un provvedimento".