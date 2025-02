Tabatha la “regina“ del soccorso in mare

Una serata per emozionarsi e riflettere quella in cui sarà presentato "Io, Lei e l’Ottobre Rosso", il libro autobiografico con cui il vaianese Gianni Magni ha voluto documentare la vita in famiglia con l’arrivo di Tabatha, una canina di razza Golden Retriever e le vicissitudini per arrivare a prendere il brevetto per cani da salvataggio in acqua.

La presentazione, con gli amici di sempre, Enrico Boanini e Leandro Innocenti, sarà venerdì 28 alla Casa del Popolo di Vaiano, alle 21. Come nasce il libro, autoprodotto e disponibile su Amazon, lo spiega Magni: "Ho deciso - dice Magni - di scrivere questo libro, per raccontare la nostra storia e il mondo dei cani da salvataggio. Un mondo fatto di volontari che salvano vite per passione, che tutte le domeniche passano ore ad addestrarti perché anche tu domani potrai essere un addestratore e salvare delle vite. Ma soprattutto i cani: il loro amore incondizionato, la lealtà, il coraggio, compagni di viaggio silenziosi che ti ruberanno l’anima per sempre. Vedere lo sguardo di Tabatha mentre nuota è una cosa che non riuscirò a spiegare, è impossibile, perché in quegli occhi c’è amore, dedizione, fierezza, protezione e altre mille emozioni. A volte mi imbatto in persone che non amano i cani, non li vogliono sulle spiagge, sui treni, nei negozi. Pur rispettando le loro idee, l’unica cosa che penso guardandoli negli occhi è: "ma te pensa, se un giorno avrai una difficoltà in mare o rimarrai sotto una slavina, tra le macerie dopo un terremoto, un cane probabilmente ti salverà, dando per te anche la propria vita nonostante la tua ignoranza".

Gianni Magni nella vita vende e aggiusta racchette da tennis, dopo aver gestito per decenni un negozio di articoli sportivi a Vaiano.

Claudia Iozzelli