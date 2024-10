Sviluppatori software e programmatore Microsoft

Gruppo Informatico, azienda di Massarosa, in provincia di Lucca, è alla ricerca di 2 sviluppatori software con competenze in tecnologie Microsoft (.Net Framework e .Net) e tecnologie Mvc e Angular. E’ inoltre richiesta la conoscenza di almeno uno dei linguaggi di programmazione tra C# e VB.net. Titolo preferenziale la conoscenza del linguaggio Sql e di Microsoft Sql Server.

Il contratto offerto è a tempo indeterminato (ccnl commercio Confcommercio). I curriculum devono essere inviati al seguente indirizzo: [email protected]. Sempre nel settore informatico, Var Group seleziona personale con o senza esperienza.

Tra le figure richieste un programmatore Microsoft.Net #C ed un consulente da inserire nell’area dedicata allo sviluppo di progetti di trasformazione digitale basati su tecnologia Microsoft. Per informazioni e per candidarsi: careers.vargroup.it.