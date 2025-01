Supermercato e parcheggi a La Querce, c’è il via libera della giunta

Il polo commerciale a La Querce ha avuto il via libera della giunta e ora l’atto passerà in consiglio comunale. Questo progetto nasce da un percorso partecipativo promosso due anni fa dal Comune di Prato sulle esigenze della zona dove gli abitanti avevano indicato la necessità di un punto vendita e di maggiori spazi pubblici. Questo intervento si concretizza attraverso la cessione di una strada già realizzata al Macrolotto 2, che collega via Berlinguer e via delle Fonti/via Sabadell, e permetterà la realizzazione di un supermercato in via Firenze a La Querce, più un parcheggio pubblico, un giardino attrezzato e alberato, il collegamento ciclabile della frazione, la previsione di una piazza e di un centro civico in via Bresci e la ridefinizione del perimetro dell’area scolastica della primaria Pizzidimonte con la possibilità di realizzare un nuovo ingresso.

La variante risponderebbe quindi in buona parte alle esigenze espresse dagli abitanti de La Querce e La Macine nel processo partecipativo promosso due anni fa dal Comune: in quell’occasione i residenti avevano indicato la necessità di uno spazio commerciale raggiungibile a piedi, dato che la zona ne è rimasta sprovvista dopo la chiusura del punto vendita Pam alcuni anni fa. In pratica la proposta di variante prospetta la realizzazione e cessione di un tratto di strada tra via Berlinguer e via delle Fonti/via Sabadell al Macrolotto 2, compensata nei diritti edificatori con la possibilità di costruire un edificio commerciale tra via Firenze e via Bresci, ora destinata a servizi collettivi e verde pubblico. Il cambio di destinazione urbanistica del lotto in via Firenze determinerebbe la realizzazione di uno spazio verde e di un parcheggio in via Molino dei Ginori e via Pasquino di Matteo a sud della ferrovia per recuperare gli standard urbanistici, oltre a prevedere il centro civico accanto alla chiesa e l’ampliamento del giardino della scuola primaria Pizzidimonte.

Nei giorni scorsi un gruppo di cittadini ha avviato una petizione per contrastare questo progetto. Ieri, è arrivata anche una nota della Federazione di Prato di Rifondazione Comunista: "La condizione della frazione de La Querce con il nuovo supermercato e quel consumo di suolo necessario fa parte della visione o meglio sarebbe dire della non – visione che hanno avuto e che hanno i nostri amministratori comunali da più di dieci anni. Noi pensiamo sia obbligatorio d’ora in poi curare in modo diverso certi spazi e non subordinarli sempre e comunque a esigenze di servizi soprattutto quando tendono a ingolfare zone ristette e con viabilità molto sostenuta. Siamo pertanto accanto ai comitati dei cittadini".