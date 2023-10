Supermercati anti inflazione. Da oggi prezzi bloccati e sconti. Ecco la mappa di chi aderisce

Un’onda di sollievo per le famiglie. L’iniziativa chiamata ’Trimestre anti-inflazione’ ha preso il via, portando con sé prezzi bloccati e sconti su una vasta gamma di prodotti di prima necessità. La strategia congiunta del governo e delle principali associazioni di categoria mira a contenere l’aumento dei prezzi causato dall’inflazione, offrendo alle famiglie un po’ di respiro finanziario durante i prossimi tre mesi. Dal primo ottobre e per tre mesi i prezzi di alcuni generi di prima necessità, alimentari e non, rimarranno fissi, non cambieranno. Costi calmierati dunque per venire incontro al problema inflazione che attanaglia molte famiglie.

Inflazione, carrello della spesa più caro con i prezzi che salgono ma gli stipendi che rimangono agli stessi livelli. Un’inflazione che si vede chiaramente nella spesa di tutti i giorni. L’intento del governo è quello di dare dunque respiro alle famiglie stesse almeno per quanto riguarda alcuni prodotti. Dal latte alla pasta, fino ai pannolini e ai farmaci da banco. I prodotti anti-inflazione saranno riconoscibili sugli scaffali: avranno infatti un bollino tricolore, che aiuterà a individuarli.

Non ci sono infatti soltanto i supermercati, ma anche le farmacie, le mercerie, i negozi di alimentari. Sono gli stessi negozianti ad indicare quali saranno i prodotti tricolore che entreranno nelle promozioni. Non tutti i supermercati applicheranno lo stesso tipo di agevolazioni: alcuni sconteranno i prodotti, altri invece li lasceranno a prezzo fisso. Tutti i consumatori, indistintamente, senza limitazioni di reddito, potranno comprare i prodotti tricolore. Per conoscere l’elenco dei negozi e dei supermercati che aderiscono in città è possibile cliccare sulla provincia dal sito de La Nazione https:www.lanazione.it.